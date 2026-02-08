高市早苗領軍大勝 矢板明夫：日本正式進入「高市早苗時代」

高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中大勝。 圖：翻攝「X」@jimin_koho

[Newtalk新聞]

日本最新一屆眾議院選舉結果逐步明朗，由首相高市早苗率領的自由民主黨，與日本維新會 組成的執政聯盟，確定取得壓倒性勝利，展現高度穩固的執政基礎。日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文指出，自民黨席次從改選前的198席大幅成長，單獨已至少突破261席的「絕對安定多數」門檻，目前仍在開票中，最終席次尚未完全揭曉，但極可能上看300席，顯示選情一面倒。

矢板明夫分析，這場選舉結果，意味著日本將擺脫近年來頻繁更換首相的不穩定狀態，正式進入一段長期且安定的執政時期。更重要的是，這不僅是日本國內政治的轉折點，也象徵亞洲政局正在邁入前所未有的「高市早苗時代」。

廣告 廣告

他指出，過去安倍晉三執政時期，日本雖被視為亞洲重要力量，但當時中國仍被國際社會定位為「正在崛起、可以合作的大國」，日本在區域政治中的影響力，難以與中國抗衡。然而近年來，在習近平統治下，中國逐漸從合作對象轉變為國際社會眼中的「麻煩製造者」，其霸道作風與缺乏信任感，讓越來越多國家選擇拉開距離。

相較之下，高市早苗領導下的日本，與美國建立高度互信的同盟關係，並持續深化與東南亞、東北亞各國的合作，同時加速國防重整、承擔更多國際責任，逐步形塑為一個穩定、可靠且可預期的國家。在此消彼長的對比下，日本正自然成為亞洲新的關鍵力量。

矢板明夫也強調，可以確定的是，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會持續深化，不會倒退。

至於高市早苗為何能獲得如此高的人氣，矢板明夫歸納，關鍵在於她重新找回日本社會的「安心感」。面對長期經濟停滯、高物價壓力，以及來自中國、俄羅斯、北韓的安全威脅，再加上近年外國移民快速增加所引發的社會不安，高市選擇直率面對，而非迴避問題，讓民眾感受到「有人願意負責」。

此外，她延續安倍路線，為日本勾勒出清楚的方向感。在泡沫經濟破裂後的「失落三十年」中，日本社會長期缺乏未來想像，高市提出打造「富裕而強大的日本」，讓國民重新看見前進的目標。

最後，則是她給選民一種強烈的「能成事感」。高市早苗並非空談型政治人物，而是熟悉政策、重視執行力，能將承諾落實為成果的人物。正因如此，她讓選民相信，只要跟著她，日本人的生活將能一步一步改善。

安全感、方向感與能成事感的交織，正是高市早苗此役取得壓倒性勝利的關鍵所在。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本眾院大選落幕 藍綠齊致賀 高市早苗勝選牽動台日關係新局

快訊》高市早苗歷史性大勝！NHK出口民調出爐 自民黨、維新會遙遙領先