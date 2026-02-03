高市早苗領軍盼奪300席 修憲門檻近在咫尺

▲日本首相高市早苗上月宣布解散眾議院，國會將提前選舉，於2月8日進行投開票。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前宣布解散眾議院，將於2月8日進行投票改選，隨著投票日子接近，日本各家媒體民調也陸續出爐。由產經新聞與富士新聞網（FNN）進行聯合調查顯示，自民黨有望單獨過半，且再加上日本維新會，執政聯盟有望超過300席以上，甚至跨越發起憲法修正案所需的310席大關。相較之下，「中道改革聯合」則面臨席次較公告前腰斬的現實威脅。

高市內閣高支持率產生廣泛外溢效應

根據產經新聞與FNN聯合進行的民調數據顯示，在全日本289個小選區中，自民黨在超過200個選區處於領先地位。若加上比例代表席次，自民黨席次將從公告前的198席大幅增加，甚至有望挑戰300席大關。這反映出高市早苗內閣的高支持率已廣泛轉化為選票支援。

維新會則在大阪各選區表現穩健，與自民黨聯合起來，極有可能突破3分之2的門檻，這將使執政聯盟不僅能發動修憲動議，未來若法案在參議院遭到杯葛否決，執政聯盟也具備在眾議院重新表決通過被參議院否決之法案的席次。

中道改革聯合受挫

由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」陣營目前佔優勢的選區不到20個，比例代表部分亦陷入苦戰，預計席次將從公告前的167席大幅縮減至一半左右。分析認為，由於該黨在選前才緊急組建，知名度不足，加上在安全保障政策等核心議題上的不透明感，成為拖累選情的關鍵。

其他政黨部分

國民民主黨在比例代表方面表現尚可，但具優勢的小選區有限，能否維持公告前的27席仍不明朗。共產黨的席次可能僅止於比例代表，是否能達到公告前的8席，情勢相當微妙。公告前各有8席的令和新選組，以及5席的減稅日本‧憂國聯合，席次後退的可能性很高。

參政黨比例代表躍進

在自民黨與中道改革聯合之後、推出190名候選人的參政黨，預料將從公告前的2席，在比例代表方面大幅躍進，但在小選區選戰中仍面臨嚴峻挑戰。

日本保守黨能否守住公告前的1席成為焦點。公告前為0席的社民黨正面臨逆風。首次挑戰眾院選舉的「團隊未來」（チームみらい）在比例代表方面表現不俗，有望取得5席以上的席次。

目前在小選區與比例代表中，仍有約1成左右的選民態度未定，情勢在最後關頭仍有變動空間。

