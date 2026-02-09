高市早苗領軍自民黨大勝！ 外交部：盼將台日關係提升為全面夥伴關係

台北市 / 查厚葦 綜合報導

日本第51屆眾議院選舉昨（8）日開票，由首相高市早苗所領導的自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院三分之二門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席。對此，外交部長林佳龍代表政府對日本順利完成大選表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府於第一時間電賀高市首相、跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員，以及其他友台國會議員。

廣告 廣告

外交部表示，台灣與日本是共享民主、自由、人權及法治等核心價值的重要夥伴與友人，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經濟外交等各領域合作成果豐碩。近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界對支持台灣國際參與，以及深化台日友好交流也有高度共識。

外交部指出，我國期盼在台日關係既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本政府及朝野政黨持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。

原始連結







更多華視新聞報導

日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

日本眾院大選今投開票 高市早苗可望大勝豪雪擾選情

日本眾議院選舉 出口民調：自民黨可望單獨過半

