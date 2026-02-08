高市早苗領軍自民黨大勝! 賴清德致賀：盼攜手守護印太和平

日本首相高市早苗領軍的自民黨在眾議院選舉席次過半，總統賴清德於X平台發文致賀。 圖:翻攝自X平台賴清德

日本眾議院大選今晚投開票，在自民黨總裁 高市早苗 領軍下，自民黨氣勢如虹，單獨過半、跨越233席門檻已無懸念，選情結果備受國際關注。對此，總統 賴清德 於X平台發文致賀，表達祝賀之意，並期待未來與高市合作，攜手促進印太地區的和平與繁榮。

賴清德在推文中指出，誠摯恭喜高市早苗在本次大選中取得勝利，並祝賀 自由民主黨 在 日本眾議院 選舉中贏得多數席次，這不僅彰顯日本選民對高市領導力與施政願景的信任，也反映出對其執政成果與推動國家長遠發展方向的高度肯定。

賴清德進一步表示，台日同為共享民主、自由與法治價值的重要夥伴，期待未來能與高市早苗政府持續深化合作，在互利共榮的基礎上共同面對區域挑戰，為印太地區的和平與穩定注入更多正向力量。他也祝願日本國運昌隆、社會永續發展，人民安居樂業，並期盼高市的勝利能為日本及區域夥伴帶來更加繁榮與安全的未來。

