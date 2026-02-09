高市早苗領軍自民黨大勝 賴清德賀：對她執政能力的認可

台北市 / 綜合報導

日本眾議院選舉，首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟大獲全勝。對此，總統賴清德也在第一時間表達祝賀。

昨(8)日晚間賴清德在X平台發文標註高市早苗的帳號，並用日文恭喜她。寫下：自民黨這次勝選，彰顯日本選民對高市早苗領導力與施政願景的信任，以及對她執政成果與推動國家長遠發展方向的高度肯定。

