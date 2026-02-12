高市早苗飆唱X Japan神曲！反差萌圈粉台日網

國際中心／李筱舲報導



日本首位女首相高市早苗自去年10月上任後人氣持續上漲，日本國內掀起「高市旋風」。本月8日高市帶領自民黨在眾議院改選中大獲全勝，高市的聲勢大漲，讓這股熱潮蔓延至台灣，成為社群熱議的焦點。近日，一段高市早苗約10年前參加綜藝節目飆唱搖滾樂的珍貴影像被網友翻出，引發台、日網友熱議。





高市早苗昔飆唱「X Japan」神曲畫面曝光！反差萌圈粉台日網：帥氣又可愛

有網友翻出的2016年高市參加元旦特別節目飆唱搖滾樂的影片。（圖／翻攝自Youtube頻道《 toshiyathai》）

日本女首相私下超硬派！高市早苗愛重機、玩重金屬 昔日登台片被翻出

高市早苗上任以來話題不斷，作為日本第一位女首相，她的一舉一動都是話題焦點。私底下的高市多才多藝且興趣廣泛，她不僅熱愛棒球、還會騎重機，更曾組重金屬樂團擔任鼓手。日前有網友翻出的2016年富士電視台的元旦特別節目《新春！全明星歌唱對決》，當時節目的陣容超華麗，包含日職球星山田哲人及演歌天后小林幸子等重量級人物。而當年為總務大臣的高市早苗，代表政界跨界參戰，展現出不一樣的斜槓才華。

高市早苗演唱出時超投入，展現專業歌手的台風。（圖／翻攝自Youtube頻道《 toshiyathai》）

反差萌最高！日本首相變身搖滾巨星 狂野手勢＋專業台風惹暴動

高市早苗在與時任經濟再生擔當大臣甘利明的「政治家對決」環節中，她一改往日嚴肅形象，換上極具搖滾風格的勁裝並畫上狂野妝容，獻唱日本傳奇天團「X Japan」的經典神曲《Rusty Nail》。身為「X Japan」隊長YOSHIKI鐵粉的她，演唱時超級投入，搭配活潑手勢與專業歌手的台風，讓大批網友大讚「帥氣又可愛」。這段影片在社群瘋傳引發話題，也讓外界見識到這位日本女首腦剛柔並濟、充滿生命力的另一面。

