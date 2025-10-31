高市早苗首晤習近平！NHK：雙方握手無笑意

▲日本首相高市早苗今（31）日在APEC峰會期間與中國國家主席習近平進行會晤，會談持續了約30分鐘。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗今（31）日在APEC峰會期間與中國國家主席習近平進行會晤，會談持續了約30分鐘，高市早苗表達了致力於建構「具建設性且穩定」日中關係的意願，同時也對中國在東海的活動表達了關切。

根據《NHK》報導，高市早苗在慶州下午5點左右與習近平舉行了她上任後的首次日中高峰會談，會談約持續30分鐘。高市早苗在會談開始時表示，「中國是日本重要的鄰國」稱日中兩國對地區與國際社會的和平與繁榮肩負重要責任，希望確認推進「戰略互惠關係」、構築具建設性且穩定的日中關係這一大方向。

廣告 廣告

高市早苗表示，「日中之間存在各種懸而未決的問題與課題，但我希望能減少分歧、增加理解與合作，並取得具體成果」。高市早苗說自己一向以「信念與執行力」為政治信條，期待與習近平坦誠對話、深化領袖之間的關係。

習近平則向高市早苗說「很高興見到妳」，並稱願意與高市早苗保持溝通，共同努力，使中日關係走上正確軌道。習近平強調，「中國希望與日本一道，在基於『中日四個政治文件』確立的原則與方向的基礎上，共同維護雙邊關係的政治基礎，推進戰略互惠關係」。

不過，《NHK》報導特別指出，高市早苗與習近平在峰會前握手，但兩人都沒有露出笑容。據了解，高市早苗在會談中也表達了對中國實施稀土管制等經濟脅迫行為，以及在包含沖繩周邊的東海活動等問題的關切。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李在明會高市早苗！曝兩人說過「同一句話」 盼韓日深化未來合作

高市早苗引爆「Sana現象」！年輕網友瘋搶同款筆和包 追星模式ON

美日黃金時代啟動！川普會高市早苗 矢板明夫：對台灣意義重大