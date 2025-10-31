高市早苗首晤習近平！NHK：雙方握手無笑意
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗今（31）日在APEC峰會期間與中國國家主席習近平進行會晤，會談持續了約30分鐘，高市早苗表達了致力於建構「具建設性且穩定」日中關係的意願，同時也對中國在東海的活動表達了關切。
根據《NHK》報導，高市早苗在慶州下午5點左右與習近平舉行了她上任後的首次日中高峰會談，會談約持續30分鐘。高市早苗在會談開始時表示，「中國是日本重要的鄰國」稱日中兩國對地區與國際社會的和平與繁榮肩負重要責任，希望確認推進「戰略互惠關係」、構築具建設性且穩定的日中關係這一大方向。
高市早苗表示，「日中之間存在各種懸而未決的問題與課題，但我希望能減少分歧、增加理解與合作，並取得具體成果」。高市早苗說自己一向以「信念與執行力」為政治信條，期待與習近平坦誠對話、深化領袖之間的關係。
習近平則向高市早苗說「很高興見到妳」，並稱願意與高市早苗保持溝通，共同努力，使中日關係走上正確軌道。習近平強調，「中國希望與日本一道，在基於『中日四個政治文件』確立的原則與方向的基礎上，共同維護雙邊關係的政治基礎，推進戰略互惠關係」。
不過，《NHK》報導特別指出，高市早苗與習近平在峰會前握手，但兩人都沒有露出笑容。據了解，高市早苗在會談中也表達了對中國實施稀土管制等經濟脅迫行為，以及在包含沖繩周邊的東海活動等問題的關切。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
李在明會高市早苗！曝兩人說過「同一句話」 盼韓日深化未來合作
高市早苗引爆「Sana現象」！年輕網友瘋搶同款筆和包 追星模式ON
美日黃金時代啟動！川普會高市早苗 矢板明夫：對台灣意義重大
其他人也在看
習川會》正式開始 中美雙邊談判進入深水區
【楊日興／韓國釜山報導】（10：20更新）習川會正式開始，根據APEC大會提供影像，大陸國家主席習近平在致詞時向川普釋出善意，隨後直播，顯示習近平、美國總統川普已率雙方高官幕僚正式開始進行雙邊談判，進入深水區。中時財經即時 ・ 1 天前
川習會「未談台灣問題」 他曝對台有利：習近平想在台海搞事得看美國反應
即時中心／梁博超報導美國總統川普昨（30）日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這對台灣而言可說是一個利好，「沒有消息就是好消息。」他強調，只要美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，「習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。」民視 ・ 7 小時前
APEC峰會畫面出現中華民國國旗！林信義現身 與李在明握手致意
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會今（31）日在南韓慶州登場，本屆主題為「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow），聚焦於「連結、創新、繁榮」三大優先領域。台台視新聞網 ・ 6 小時前
川習會打「12分」！川普宣布對中關稅「即刻降10%」 100分鐘沒談台灣
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行雙邊高峰會，歷時約100分鐘後落幕。川普隨即登...FTNN新聞網 ・ 1 天前
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 1 天前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 1 天前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 11 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前