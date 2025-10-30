高市早苗首會李在明 建立互信
記者施欣妤、賴韋廷／綜合報導
日本首相高市早苗30日飛抵南韓，參與亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並首次會晤南韓總統李在明，聚焦雙邊合作、北韓威脅、強化美日韓同盟等議題。
高市就任後首度出訪，出席APEC峰會，預計在南韓停留至11月1日，期間將與多國領袖舉行雙邊會談。她與李在明首度舉行領袖會談，針對日韓關係、美日韓同盟與區域安全等問題進行討論，延續前日相岸田文雄、石破茂等人「穿梭外交」氛圍，展現日韓友好關係。
高市21日成為日本首位女首相後，立即投入緊鑼密鼓的外交行程，除已在東京接待美國總統川普，29日也與印度總理莫迪通話長達25分鐘，同意加強各領域合作，並與歐盟執委會主席范德賴恩通話，確認將加強夥伴關係，共同推進國家安全、經濟安全和工業競爭力。此外，日本與中共正在安排高市與習近平會談，預計31日舉行日「中」峰會。
高市早苗（左）30日與李在明首度舉行會談，盼延續日韓領袖「穿梭外交」。（達志影像／美聯社）
