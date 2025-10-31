高市早苗首會習近平 傳達臺海穩定重要性

記者施欣妤／綜合報導

日本首相高市早苗與中共領導人習近平，10月31日在亞太經濟合作會議（APEC）場邊首度舉行領袖會談，歷時約30分鐘。高市除傳達兩岸關係對於區域穩定至關重要，也對中共在尖閣諸島（釣魚臺列嶼）周邊水域行徑表達關切。

持續對話 致力減少分歧

日本《產經新聞》報導，高市早苗與習近平在南韓慶州首次會面，她表示「雙方對區域與國際社會的和平與繁榮，都肩負著重要責任」，希望與北京當局建立「具建設性且穩定的關係」，並持續對話；對於日「中」諸多懸而未決的課題，她將致力減少分歧。

兩人提到臺灣問題時，高市明確表示，維持區域和平與安全極為重要，而「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。

這是繼2024年11月的秘魯APEC峰會之後，日「中」領導人再次會談。高市與習近平討論福島第一核電廠核廢水處理，「中」方暫停進口日本水產，以及日本牛肉出口等貿易問題；也要求「中」方確保日本僑民安全，並盡早釋放被以「反間諜法」拘留的人士。

報導說，北京當局視高市為「對『中』強硬派」，仍持謹慎態度。習近平在前日相菅義偉、岸田文雄與石破茂就任時皆發出賀電，高市卻未獲祝賀。

高市與習近平率雙邊代表團在APEC場邊舉行首次會談。（達志影像／美聯社）