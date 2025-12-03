高市早苗髮夾彎！民進黨慌了？事實查核中心：非承認「台灣屬中」

日相高市早苗「台灣有事」說引發對中關係緊張，她今日在參議院全體會議上被問到日本政府對台立場時，重申1972年《中日共同聲明》的立場，但卻引發台灣媒體標題是否有斷章取義嫌疑。台灣事實查核中心今表示，高市是重申日本「理解並尊重」立場，並非承認「台灣屬中」。

日相高市早苗「台灣有事」說引發對中關係緊張。（圖/美聯社）

高市早苗今天（3日）在參議院全體會議上表示，1972年的《中日聯合聲明》中，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，理解並尊重，日本此一立場不會有任何改變。但部分台灣媒體的標題卻被網友質疑有斷章取義爭議。

高市早苗今天（3日）在參議院全體會議上表示，1972年的《中日聯合聲明》中，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，理解並尊重。（圖/美聯社）

對此，台灣事實查核中心今也隨即發布調查結果，日本專家李世暉、林賢參受訪指出，《日中聯合聲明》中「理解並尊重」表示日本知悉並尊重中國大陸的主張存在，但並未對其內容進行認可或背書。換言之，日本只是「了解並尊重中國這樣主張」，而非承認台灣屬於中國。

台灣事實查核中心進一步指出，自日本與中華人民共和國建立外交關係以來，其立場始終如一，當時雙方達成的共識是以「理解並尊重」作為對相關議題的外交表述。美國與中國大陸建交時的建交公報也採用了相近措辭，美方表示「認知（acknowledges）」中方的立場，也就是認知中方主張「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

