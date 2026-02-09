高市早苗魅力無敵，殺得「老男人政客」潰不成軍！《經濟學人》快評：日本選民為何瘋狂擁抱強勢女首相
高市早苗押上首相之位解散國會，如今用選票證明，她是最精明的賭徒。2月8日日本眾議院大選，自民黨在她帶領下橫掃超過三分之二席次，重回日本政壇的主導位置。《經濟學人》指出，這場勝利未必意味自民黨全面翻身，更像是高市個人魅力、強勢領導形象與國安議題動員，暫時壓過政黨長年累積的包袱。權力重新集中後，她將更不受國會制衡，得以推動偏向強硬的國安與經濟政策；只是債券市場的反應，以及北京的態度，仍將成為她長期執政繞不開的考驗。
自民黨大勝，戰後首度跨過三分之二門檻
高市早苗上任三個月，就選擇用最冒險、也最直接的方法，逼選民回答一個問題：日本要不要把權力重新交回自民黨手上？她宣布提前解散眾議院，賭上首相之位與自己的政治前途。如今，她的豪賭獲得了豐厚的報酬。
2月8日開票後，自民黨（LDP）迅速浮現壓倒性優勢，在眾議院拿下強勢多數，最終奪得316席，作為戰後首次跨過三分之二的修憲門檻的政黨，重回日本政壇的主導位置。高市也隨之獲得龐大的政治授權，她在財政立場偏向鴿派、在安全議題上態度強硬，這場勝利不只鞏固了她的執政基礎，也象徵自民黨走出近年醜聞與選舉失利的低潮。
《經濟學人》指出，這場壓倒性勝利原本並非理所當然。高市去年10月就任後個人支持度亮眼，自民黨本身卻遠沒有同樣受歡迎。選前，由自民黨、日本維新會及友好無黨籍人士組成的執政聯盟，在465席眾議院中僅握有233席，只比過半多一席，如今卻取得352席，一口氣增加超過百席的差距相當驚人。
此外，自民黨也得利於反對陣營的崩解，由兩個老牌政黨合併而成中道改革連合（CRA），從選前合計的167席，驟減至僅剩49席。其他新興政黨的規模，遠不足以對自民黨構成挑戰。
自1955年創黨以來，自民黨只曾兩度失去執政權。2009至2012年在野後，該黨在高市的政治導師安倍晉三（Abe Shinzo）領導下，於2012年重掌政權，並長期主導日本政局，直到安倍於2020年卸任。
在去年夏天的參議院選舉與2024年10月的眾議院選舉中，自民黨相繼失去多數席次，只能以少數政府執政。高市接任黨魁後拉攏日本維新會組成勉強過半的聯盟，而這次選舉，正式終結了自民黨的動盪時期。
個人魅力壓過政黨，自民黨靠她翻身
在《經濟學人》看來，這次選舉結果凸顯，高市早苗的個人魅力本身就是一股強大的政治動員力量。她成功吸引一群渴望改變、或至少期待政治樣貌有所不同的選民。身為日本首位女性首相，高市的背景與形象本就與傳統政壇格格不入；她出身中產家庭，說話直率，年輕時還當過重金屬樂團鼓手，這些特質讓她在一群老派政治人物中格外突出。
高市在國際舞台上的表現，也進一步強化她鮮明的領袖形象。日本最重要盟友的領導人、美國總統川普在選前公開表態支持她；一場與中國的外交摩擦，則幫助她在國內凝聚更多支持；高市提出的大規模支出承諾，雖然一度讓債券市場出現波動，卻正好打中選民心理，成為她爭取選票的重要籌碼。
她在競選期間的動員表現，點燃了各地選民的激情。日本《讀賣新聞》統計，高市為兌現「工作、工作、再工作」的承諾，在為期12天的選戰中奔波12,480公里，行程密集程度遠高所有其他政黨領袖。她也將自民黨帶進數位戰場，積極經營社群媒體，讓這個向來給人老派印象的政黨，展現出不同以往的競選樣貌。
相較之下，反對陣營顯得力不從心。倉促成立的中道改革連合，結合立憲民主黨與自民黨前執政夥伴公明黨，卻未能整合出清楚方向，呈現出混亂而非加分的效果。在網路上，該聯盟被戲稱為「5G」，取自日語「歐吉桑」（おじさん）的諧音，指諷其領導層清一色是年老男性政客。
國內對手潰不成軍，外部壓力揮之不去
《經濟學人》指出，這次選舉結果，勢必在未來多年改寫日本的政治版圖。中道改革連合的領導層很可能引咎辭職，該聯盟能否繼續存在仍充滿變數；其他左翼小黨同樣遭遇重挫，反映選民已不再買單其帶有意識形態色彩的和平主張。在戰爭與地緣政治風險升高的時代背景下，這類立場愈來愈被視為脫離現實。
部分新興政黨雖然有所斬獲，仍不足以形成制衡力量。極右派的參政黨（Sanseito）拿下15席，但表現不如原先預期；去年5月才成立、主打科技樂觀主義的「未來團隊」（Mirai）則成為黑馬，吸引部分無黨派選民，預計可取得7至13席。不過，這些新勢力的規模仍不足以撼動自民黨在國會的主導地位。
隨著眾議院出現壓倒性多數，自民黨幾乎不再受反對陣營牽制。高市早苗在選後聲勢大漲，黨內潛在挑戰者勢必轉趨低調，使她可以穩穩掌權。即使自民黨在立場分歧的參議院仍未取得多數，也能憑藉眾議院的優勢主導立法進程，必要時推翻上院決議。
更穩固的國會基礎，也讓高市能推動她偏好的政策方向。她主張採取「負責任且積極的財政政策」，包括為期兩年的食品消費稅調降，以及加碼產業政策投資，扶植關鍵產業；在安全領域，她希望強化日本的軍事與情報體系，支持放寬武器出口限制，並推動成立新的國家情報機構，振興國防產業。
不過，《經濟學人》也提醒，選舉勝利並不等於解除所有風險。高市很快掃清了國內政治對手，但債券市場的反應，以及北京的態度，並不會因自民黨在國會的席次多寡而改變。這些來自外部的壓力，將成為高市接下來執政最現實、也最難迴避的考驗。
更多風傳媒報導
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。台北市...
言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內
言承旭去年在F4合體、並與五月天阿信同台的演唱會上再度展現舞台魅力，話題與人氣同步攀升，近期更被拍到現身央視大樓，參與《2026年春節聯歡晚會》彩排，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。這也是言承旭時隔多年再度站上央視春晚舞台，再次成為關注焦點。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。