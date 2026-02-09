高市早苗魅力無敵，殺得「老男人政客」潰不成軍！《經濟學人》快評：日本選民為何瘋狂擁抱強勢女首相

高市早苗押上首相之位解散國會，如今用選票證明，她是最精明的賭徒。2月8日日本眾議院大選，自民黨在她帶領下橫掃超過三分之二席次，重回日本政壇的主導位置。《經濟學人》指出，這場勝利未必意味自民黨全面翻身，更像是高市個人魅力、強勢領導形象與國安議題動員，暫時壓過政黨長年累積的包袱。權力重新集中後，她將更不受國會制衡，得以推動偏向強硬的國安與經濟政策；只是債券市場的反應，以及北京的態度，仍將成為她長期執政繞不開的考驗。

自民黨大勝，戰後首度跨過三分之二門檻

高市早苗上任三個月，就選擇用最冒險、也最直接的方法，逼選民回答一個問題：日本要不要把權力重新交回自民黨手上？她宣布提前解散眾議院，賭上首相之位與自己的政治前途。如今，她的豪賭獲得了豐厚的報酬。

2月8日開票後，自民黨（LDP）迅速浮現壓倒性優勢，在眾議院拿下強勢多數，最終奪得316席，作為戰後首次跨過三分之二的修憲門檻的政黨，重回日本政壇的主導位置。高市也隨之獲得龐大的政治授權，她在財政立場偏向鴿派、在安全議題上態度強硬，這場勝利不只鞏固了她的執政基礎，也象徵自民黨走出近年醜聞與選舉失利的低潮。

《經濟學人》指出，這場壓倒性勝利原本並非理所當然。高市去年10月就任後個人支持度亮眼，自民黨本身卻遠沒有同樣受歡迎。選前，由自民黨、日本維新會及友好無黨籍人士組成的執政聯盟，在465席眾議院中僅握有233席，只比過半多一席，如今卻取得352席，一口氣增加超過百席的差距相當驚人。

此外，自民黨也得利於反對陣營的崩解，由兩個老牌政黨合併而成中道改革連合（CRA），從選前合計的167席，驟減至僅剩49席。其他新興政黨的規模，遠不足以對自民黨構成挑戰。

自1955年創黨以來，自民黨只曾兩度失去執政權。2009至2012年在野後，該黨在高市的政治導師安倍晉三（Abe Shinzo）領導下，於2012年重掌政權，並長期主導日本政局，直到安倍於2020年卸任。

在去年夏天的參議院選舉與2024年10月的眾議院選舉中，自民黨相繼失去多數席次，只能以少數政府執政。高市接任黨魁後拉攏日本維新會組成勉強過半的聯盟，而這次選舉，正式終結了自民黨的動盪時期。

2026年2月8日，日本首相兼自民黨總裁高市早苗在黨總部為勝選者貼花。（美聯社）

個人魅力壓過政黨，自民黨靠她翻身

在《經濟學人》看來，這次選舉結果凸顯，高市早苗的個人魅力本身就是一股強大的政治動員力量。她成功吸引一群渴望改變、或至少期待政治樣貌有所不同的選民。身為日本首位女性首相，高市的背景與形象本就與傳統政壇格格不入；她出身中產家庭，說話直率，年輕時還當過重金屬樂團鼓手，這些特質讓她在一群老派政治人物中格外突出。

高市在國際舞台上的表現，也進一步強化她鮮明的領袖形象。日本最重要盟友的領導人、美國總統川普在選前公開表態支持她；一場與中國的外交摩擦，則幫助她在國內凝聚更多支持；高市提出的大規模支出承諾，雖然一度讓債券市場出現波動，卻正好打中選民心理，成為她爭取選票的重要籌碼。

她在競選期間的動員表現，點燃了各地選民的激情。日本《讀賣新聞》統計，高市為兌現「工作、工作、再工作」的承諾，在為期12天的選戰中奔波12,480公里，行程密集程度遠高所有其他政黨領袖。她也將自民黨帶進數位戰場，積極經營社群媒體，讓這個向來給人老派印象的政黨，展現出不同以往的競選樣貌。

相較之下，反對陣營顯得力不從心。倉促成立的中道改革連合，結合立憲民主黨與自民黨前執政夥伴公明黨，卻未能整合出清楚方向，呈現出混亂而非加分的效果。在網路上，該聯盟被戲稱為「5G」，取自日語「歐吉桑」（おじさん）的諧音，指諷其領導層清一色是年老男性政客。

在野勢力「中道改革連合」遭遇慘敗。（美聯社）

​ 國內對手潰不成軍，外部壓力揮之不去

《經濟學人》指出，這次選舉結果，勢必在未來多年改寫日本的政治版圖。中道改革連合的領導層很可能引咎辭職，該聯盟能否繼續存在仍充滿變數；其他左翼小黨同樣遭遇重挫，反映選民已不再買單其帶有意識形態色彩的和平主張。在戰爭與地緣政治風險升高的時代背景下，這類立場愈來愈被視為脫離現實。

部分新興政黨雖然有所斬獲，仍不足以形成制衡力量。極右派的參政黨（Sanseito）拿下15席，但表現不如原先預期；去年5月才成立、主打科技樂觀主義的「未來團隊」（Mirai）則成為黑馬，吸引部分無黨派選民，預計可取得7至13席。不過，這些新勢力的規模仍不足以撼動自民黨在國會的主導地位。

隨著眾議院出現壓倒性多數，自民黨幾乎不再受反對陣營牽制。高市早苗在選後聲勢大漲，黨內潛在挑戰者勢必轉趨低調，使她可以穩穩掌權。即使自民黨在立場分歧的參議院仍未取得多數，也能憑藉眾議院的優勢主導立法進程，必要時推翻上院決議。

更穩固的國會基礎，也讓高市能推動她偏好的政策方向。她主張採取「負責任且積極的財政政策」，包括為期兩年的食品消費稅調降，以及加碼產業政策投資，扶植關鍵產業；在安全領域，她希望強化日本的軍事與情報體系，支持放寬武器出口限制，並推動成立新的國家情報機構，振興國防產業。

不過，《經濟學人》也提醒，選舉勝利並不等於解除所有風險。高市很快掃清了國內政治對手，但債券市場的反應，以及北京的態度，並不會因自民黨在國會的席次多寡而改變。這些來自外部的壓力，將成為高市接下來執政最現實、也最難迴避的考驗。

