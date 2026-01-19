高市早苗點名中國經濟脅迫 誓言備戰「台灣有事」

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗19日召開記者會，宣布將於23日解散眾議院，並定於2月8日舉行大選。高市在演說中強硬點名中國在台灣周邊軍演及實施「經濟脅迫」，重申將深化日美同盟應對「台灣有事」。她更宣示將修訂「安保三文件」，建立國家情報局與反間諜法，展現長期備戰與守護國家利益的決心。

據日本《讀賣新聞》報導，面對日益嚴峻的國際局勢，日本首相高市早苗於19日大動作召開記者會，正式宣布將於23日解散眾議院，隨後於2月8日進行投開票，尋求最新民意授權。值得注意的是，高市在演說中話鋒一轉，再度觸及敏感的「台灣有事」議題，直指中國近期的軍事行動已讓區域緊張情勢急遽升溫。

高市早苗嚴肅表示，中國不僅在台灣周邊頻繁實施軍事演習，更將世界各國高度依賴的供應鏈物資納入掌控，企圖以「經濟脅迫」的方式迫使他國屈服。她強調，若無國民支持，政府難以推動強力的外交與安保政策。未來日本將繼續以「日美同盟」為基軸，並深化與南韓、菲律賓、澳洲、義大利、英國及南方國家的合作。她特別提及已透過國際會議，與美國總統川普等領袖進行密切交流，鞏固「自由且開放的印太」構想。

針對國內安全，高市提出「危機管理投資」概念，主張應建立糧食與能源的安全保障體系，確保日本在任何緊急狀況下都不會斷糧、斷電。她更進一步指出，為了從根本上強化國防，必須提前修訂《國家安全保障戰略》等「安保三文件」，並針對網路、太空、電磁波等新領域強化嚇阻力。

高市在演說末段展現強烈決心，強調日本必須確立「靠自己的雙手守護國家」的覺悟，否則無人會伸出援手。她具體承諾，將提升國家層級的情報分析能力，包括設立「國家情報局」、制定「反間諜法」以及成立對日外國投資委員會，以建構完整的危機預防機制。

