高市早苗點燃年輕人希望 能否催出青年票仍是未知數

（中央社東京4日綜合外電報導）日本首位女性首相高市早苗深受年輕人歡迎，這不僅反映她的個人魅力，也彰顯她為長期受年長男性主導的政壇注入新氣象，然而向來政治冷感的年輕世代對她的支持能否轉化為選票，仍得打個問號。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，高市早苗（Takaichi Sanae）上週在東京秋葉原首度為本月8日將舉行的眾議院大選發表競選演說時，19歲首投族芽依（Mei，音譯）也在聆聽的人群中，她表示自己想「多了解」這位她有些同儕形容為「可愛」的領導人。

根據日本經濟新聞社與東京電視台1月底所做民調，高市內閣的整體支持率為67%，20歲世代受訪者對她的支持率更高達84%，30歲世代為78%，70歲及以上則僅53%。

東京大學學際情報學府（Graduate School of Interdisciplinary Information Studies）副教授藤田結子專研青年文化與媒體，她指出是變革感帶動這樣的現象。

藤田結子談到：「政壇過去一直是由年長男性主導，如今首相卻是名女性，其背景也與大眾的既定認知截然不同，帶來世事正在轉變的感受。」

她補充道：「年輕人最關心的是經濟政策，而她對經濟的重視進一步強化了認為改變已指日可待的看法。」

高市揭露自身喜好的言論也備受關注，她去年10月21日在就任記者會上提到：「我喜歡韓國海苔，我會用韓國化妝品，也會看韓劇。」眾所周知她酷愛重金屬音樂，韓國總統李在明上月訪問日本時，兩人還同台打鼓。

藤田結子表示，年輕人對這類時刻的看法相當正面。

第一生命經濟研究所資深研究員西野偉彥分析，高市的溝通風格發揮了關鍵作用，「她的發言非常清楚明確，例如她說過的『我會努力工作、工作、工作、工作再工作』，她使用簡單直接的言詞，引起年輕世代強烈共鳴」。

高市相關貼文在YouTube與X等社群媒體上十分普遍，她的官方帳號在這兩個平台的粉絲人數分別超過85萬、260萬，遠多於前日本首相石破茂。

立命館大學副教授谷原吏認為，高市在成為首相前就已建立強大的網路聲勢，她發布的內容與前幾任首相並無顯著不同，但「因為她在現實世界本來就很吸睛，對她的注意力自然而然延伸至網路上」。

日本近幾個月出現一個新詞彙「サナ活」（發音為Sanakatsu），其中Sana是「早苗」的日文發音前兩個音節，而「活」在日文通常指粉絲主導的活動或加油行動，因此兩者結合的新詞彙意思，簡單來說就是「替早苗加油的行動」。

高市的支持者甚至會找出她使用的原子筆和包包的品牌，這些商品也因此熱賣。

西野偉彥表示，有些人深度參與「サナ活」，例如早在高市成為首相前就已支持她的相對保守選民，但也有人以類似粉絲文化的方式輕度參與，他們過去對政治沒什麼興趣，但在高市成為首相後開始關注她。

現年32歲的石黑（Ishikuro，音譯）是秋葉原造勢現場的觀眾之一，屬於輕度參與「サナ活」的人，她用來寫日記的粉紅色原子筆和高市早苗同款。

石黑說道：「我以前從沒關心過政治，但她的話讓我產生共鳴。（高市）首相講話簡單易懂，你能感到她真的關心人民…這讓我對更美好的日本抱持希望。」

日本的選戰長期聚焦年長世代，這個族群人口更多、政治立場也更穩定。有預測指出2030年年底前，50歲及以上民眾可能占日本全體選民6成以上。

日本年輕人的投票率也遠低於年長者，在2024年10月眾議院大選，東京21歲至24歲青年的投票率僅36%，70歲至74歲長者則高達72%。

此外，儘管高市早苗維持高人氣，這樣的民意尚未直接轉化為支持她領導的執政黨自民黨。根據日本經濟新聞社與東京電視台民調，18歲至29歲受訪者中僅4成表示將在眾議院大選把票投給自民黨，這個比例與全體年齡層的數據一致。

藤田結子強調，支持高市早苗與真的去投票是兩回事。

她說：「許多年輕人仍對年長男性主導的政壇抱有強烈負面觀感，即使支持高市，他們也不太可能自動把票投給地方選區的自民黨候選人。」（編譯：洪培英、楊惟敬）1150204