高市早苗：日中兩國日本與中國對話大門一直敞開

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，兩國外交紛爭持續之際，高市早苗今天（17日）表示，兩國存在懸而未決的難題，「溝通尤為重要」，日方持續敞開與中方對話的大門。

綜合法新社和日本共同社報導，高市在臨時國會閉幕後的記者會上表示：「中國是日本重要的鄰國，我們有必要建立具建設性且穩定的關係。」

她表示，正因為日中兩國間存在懸而未決的難題與課題，「溝通才尤為重要。我國的對話大門一直敞開」。她並強調，將全面推進與中國的戰略互惠關係。

高市說，她關於台灣的言論並未改變日本的立場。她希望能盡快與美國總統川普（Donald Trump）再度會面，還指出美國始終展現出對日美同盟的堅守。