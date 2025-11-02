高市早苗：不重談美日5500億投資協議

▲日本首相高市早苗1日表示，她沒有計劃重新談判與美國達成的5500億美元投資協議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗1日表示，她沒有計劃重新談判與美國達成的5500億美元投資協議，並稱即使首相更迭，政府間做出的承諾也不應改變。高市早苗在成為首相之前曾表示，如果該協議有不公平且傷害日本利益的情況，她不排除重新談判。

根據路透社報導，高市早苗在結束一週的外交行程後對記者說：「我認為，即使首相更迭，政府間做出的承諾也不應改變。」明確否認沒有計畫針對與美國達成的5500億美元投資協議重啟談判。

至於韓國前與美國簽署的新貿易協議，高市早苗則拒絕置評。

在上個月成為首相之前，高市早苗曾表示，若協議內容「對日本不公平且損害國家利益」，不排除重新協商關稅問題。但如今態度明顯轉趨保守。

與中韓領導人會面，尋求穩定關係

高市早苗以強硬保守派聞名，並成為了日本首位女性首相，打破女性政治天花板，同時也為日本向右轉的重大改變奠定基礎。

高市早苗在韓國慶州，與其他亞太地區領導人一同參加了一年一度的亞太經濟合作會議組織（APEC）年度會議，並會見了中國國家主席習近平和韓國總統李在明。

高市早苗1日時表示，她和習近平同意建立建設性和穩定的關係。據中國官方媒體報導，習近平告訴高市早苗，兩國不應對彼此構成威脅。

在前往韓國之前，高市早苗在東京與川普舉行了首次雙邊會談。她表示，她與川普進行了「坦誠、直接的討論並建立了私人關係」。

