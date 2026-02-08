高市早苗一人救全黨！自民聯盟獲3分之2席次大勝，內閣將不變動。圖／高市早苗X

日本在本月8日舉行眾議院大選，雖然早上因大雪，投票率一度低落，但下午待下雪減緩後，投票人潮逐漸湧現，《共同社》報導指出，這次投票率應在56%。台灣時間晚間7時進行開票作業，開票約3小時後，日本首相高市早苗所屬的自民黨，以及維新會等小黨聯盟的票數，確定可以拿下國會3分之2席次。這可以說是高市早苗的大勝利，挽救自民黨在2024年選情的低迷氣氛。

自民黨聯盟獲3分之2席次

日本眾議院席次共465席，過半數席次為233。

在台灣時間8日晚間10時半，自民黨單獨確定掌握「絕對安定多數」261席。若加上維新會等小黨聯盟，自民黨聯盟能掌握310席，也就是達到3分之2門檻。上回自民黨僅獲得198席，加上其他聯盟陣營也只獲232席。

獲得3分之2席次的意義，在於可讓在參議院遭否決的法案，得以再表決通過，並具備提出修憲動議的條件。

另一方面，反觀對手陣營「中道」，由立憲民主黨與公明黨組成，這次選情可謂慘敗。上回選舉獲得172席，但這次預估僅能獲得37-99席。

高市早苗：內閣暫不改組

高市早苗接受NHK訪問指出，她與現在的內閣團隊共識3個月，「這是一個很棒的團隊」，因此暫不考慮內閣改組。不過高市提到，未來內閣成員是否能有一位是維新會背景的人員，這是可以考慮的事。另外對於選舉期間提出「明年度開始實施為期2年的食品消費稅歸零」政策，以及憲政改革，高市重申，會盡快召開國民會議、加速討論。一旦取得共識，將迅速提出相關稅法。

在這次選舉中，高市不斷強調，只要自民黨聯盟席次未能過半，她就要辭去首相職務。因此這次選舉，也被視為是對高市的信任程度。

另據《讀賣新聞》報導，高市早苗在個人選區「奈良2區」得票率高達85%。



