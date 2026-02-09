高市早苗一人救多黨！自民黨得票爆棚「比例代表人不夠」，讓出14席。圖／高市早苗X

日本在本月8日舉行眾議院投開票，結果讓外界跌破眼鏡，首相高市早苗帶領的自民黨聯盟橫掃、大獲全勝，掌握國會76%席次。光是自民黨就單獨吃下316席次，佔全國會3分之2。也因為自民黨票數與席次爆棚，導致出現「比例代表人數不夠」的狀況，空出14席，必須轉讓給其他政黨。

日本眾議院選舉分為單一選區（289單一選區）與比例代表（11區）提名，可以重複參選，若候選人在單一選區落選，有機會於比例代表上演「復活」，這次共有749人重複參選。但如果在單一選區的選情太好，超出預期，而且比例代表名單提名者人數不夠、無法補人時，就只能把席次拱手讓給其他政黨。

這一次自民黨就遇上這樣的狀況，有多個選區出現比例代表名單「用完了還不夠」的狀況，最終共有14席必須轉讓給其他政黨分配。這次自民黨出現比例代表缺額的選區如下：

南關東區：自民黨原可取得10席，但因為名單不足6席，改由中道改革聯盟獲得2席、日本維新會、國民民主黨、令和新選組及未來團隊各分得1席。

東京區：自民黨原可取得8席，但名單不足5席，由中道分走2席，國民民主黨、參政黨、未來團隊各分1席。

北陸信越區：自民黨原可取得5席，但不足2席，改由中道取得2席。

中國區：自民黨原可取得6席，但名單不足1席，改由維新會取得。

另一方面，這次由立憲民主黨與公明黨合作的「中道」，雖然慘敗，但公明黨透過比例代表推出的28名候選人，則是「全壘打」。上次立憲民主黨的選情，還獲得172席，不過這次就算與公明黨聯手，總席次僅獲得49席，從「大黨」變成「小黨」規模。就有黨內幹部稱：「這已經不是慘敗了，根本是滅黨！」另外有候選人與其他幹部私下表示，這次中道的組合太倉促，備戰時間不夠，還有「我們無法戰勝高市的人氣」。



