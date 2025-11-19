高市早苗一句「台灣有事」惹怒中國 林佳龍相挺：鼓勵台灣人立刻赴日旅遊
中日緊張情勢延燒，為了日本首相高市早苗在國會答詢時就「台灣有事」假設性情境的一席話，繼宣稱日本「治安環境惡化」發布旅遊警示、留學預警，傳出中國政府今（19）日再通報暫停進口日本水產品。對此，外交部長林佳龍接受媒體專訪時說道，鼓勵台灣人現在立刻去日本觀光旅遊，台日友好應以具體行動表達，日本過去也很支持台灣，如今日本正面對中國霸凌，台灣應表達支持。
林佳龍18日接受曾任《產經新聞》台北支局長的資深媒體人矢板明夫專訪，訪談節目於今日傍晚播出。對於高市早苗7日在日本眾議員答詢時，就在野黨議員提出「台灣有事」假設性情境進行答詢，後續引發北京跳腳，對日本進行連串報復措施，林佳龍指出，高市早苗是「言所當言」，也已表達沒有要收回，而中共之所以有如此強烈反應，是想利用此事「劃一條紅線」，且必定會持續施壓。
林佳龍：中共片面操作施壓，意在毀滅高市早苗政策
林佳龍分析，中國若要對台灣採取軍事行動、突破第一島鏈，就需經過台灣與日本、菲律賓鄰接的巴士海峽、宮古海峽，而台灣雖與美國有《台灣關係法》保障，但台灣與日本目前並無條約或法律基礎，如今日本基於自身國家利益設想，認為「台灣有事」的特定情境，如動用軍艦、武力，就可能構成日本的存亡危機時，中共自然會把「美日安保」當作假想敵。
林佳龍說，很多事情要就事論事，高市早苗回答的是假設性情境，從脈絡看其實是符合日本政府一貫想法，但中共今年大舉「愛國教育」與民族主義，於今年定有對日抗戰勝利、聯合國成立、光復台灣「3個80年」，正在大打民族主義的牌之際，此次風波剛好就給中國一個藉口，一方面劃出紅線、把壓力給高市早苗，另一方面也是在轉移中國內部日漸嚴重的經濟成長動能下降問題。
林佳龍表示，中共領導人在經濟困難之下打民族主義的牌，台灣當然也很慎重關注，因而要呼籲中國不要升高衝突，同時應給予高市早苗更大的支持，因為這很可能會在未來形成骨牌效應衝擊，既使高市早苗的答詢其實是有假設性情境的脈絡，中共仍進行片段操作進行施壓、攻擊，就是意在形成對高市早苗路線的壓力，進而毀滅高市早苗的政策方向。
林佳龍獻策日本 嗆中共「流氓國家」
談及中國以觀光、留學對日本施壓，曾在前總統蔡英文政府任內擔任交通部長的林佳龍，似乎也心有戚戚焉。林佳龍表示，中共一切都講政治、完全用政治決定，「武器化」觀光、留學及經貿，各界都應了解跟中國經濟來往本身就是風險；台灣過去長久都在中共的「文攻武嚇」之下，許多人早已麻痺，但事發在日本時就讓各界發現，這就是中共本質、就是要挑戰以規則為基礎的國際秩序。
林佳龍認為，日本派出外交官前往北京溝通，其實是很好的動作，表達有意願溝通，接受與否是其次，至少態度上可以溝通，希望事態冷卻，不要被煽動、升高；面對作為「麻煩製造者」的中國，不是要跟北京一般見識化身「戰狼」，而是要講道理。不過，他提醒，依照台灣應對中國的經驗，不能答應的事就是不能答應，否則會使北京「得寸進尺」、引來「沒完沒了的災難」。
林佳龍也提出因應中共反應的解決之道，面對中國壓力，在守住第一線之後，態度可以很溫和，並把現況冷靜下來，避免北京繼續操弄。但他也狠酸，許多人已了解中共領導的中國就類似「流氓國家」，硬要採取邊緣戰略，「我想這有時候北韓這樣做，大家可以了解這個國家的性質，但是中共是大國了，都還是這樣玩一這種所謂的這種火車對撞、邊緣的這種策略，好像表面上他是贏了。」
至於中國駐大阪總領事薛劍一度提出的「斬斷骯髒頭顱」，林佳龍則說，中國會如此激烈、不尋常的反應，可能是出自民族主義，自認已是強國，被日本講一句「誠實」的話，就有些過度反應，但這不符合外交，甚至是鼓勵犯罪、可能造成恐怖行動。他也說，「我是鼓勵台灣人現在馬上以行動去日本觀光旅遊，我也相信今年台灣去日本觀光會破歷史新高。我覺得台日的友好，我們以具體的行動，來對於現在也面對到中國霸凌的日本，表達台灣的支持，因為過去日本也很支持台灣。」
