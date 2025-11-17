高市早苗一句「台灣有事」激怒中國封鎖旅遊 中日關係亮紅燈完整時間軸一次看懂

日本首相高市早苗日前「台灣有事」言論引發中國不滿。圖／翻攝自高市早苗X

日本首相高市早苗日前在眾議院預算委員會上指出，若「台灣有事」危及到日本且達「存亡危機事態」，不排除出動自衛隊，引發中國不滿升級外交狀態，不但駐日外交官先在網路上開嗆「斬首」，甚至中國更宣布要在黃海展開實彈射擊演練。其實除了高市過去的發言之外，10月底的「史上最大軍演」可能都是導火線。《鏡報》整理這次中日雙方之間的爭論，帶您一次了解事發至今的完整始末。

【日本史上最大軍演】

日本自衛隊在10月20日到10月31日間，舉行「令和7年度自衛隊統合演習」，根據日本防衛省公布資料指出，日本自衛隊共出動人員52300人、車輛4180輛、艦艇60艘、飛機310架，並與美軍、澳軍聯合，在日本全境，包括周邊海空域、自衛隊設施、美軍基地等舉行訓練。

【高市挺台論】

日本首相高市早苗11月7日在眾議院預算委員會接受質詢時表示，若「台灣有事」且對方使用武力的情況下，有可能會構成安全保障法中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論遭外界解讀為，延續前首相安倍晉三的「台灣有事，日本有事」論點。

日本2015年在《安全保障法》新增「存亡危機事態」，意指若盟國遭受武力攻擊，進而對日本構成威脅時，得以動用自衛隊行使自衛權。

【薛劍斬首威脅】

薛劍日前在社群平台發布「斬首」言論。翻自高市早苗X、新華社

中國駐大阪總領事薛劍11月8日深夜，在社群平台「X」發文表示，「那種隨隨便便就闖入的骯髒頭顱，應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」並附上一個憤怒的表情符號。

薛劍日前在社群平台發布「斬首」言論。圖／翻攝自薛劍X

薛劍隨後將此文撤掉，但在11月9日再度發文嗆聲，「像台灣有事就是日本有事，這是日本部分腦子壞掉的政治家，選擇的死亡之路。」還呼籲「這是違反作為戰敗國應該履行的義務，請務必恢復最低限度的理性與守法精神，不要再遭遇如同戰敗的民族性滅亡。」

【「戰狼外交官」薛劍是誰？】

曾任中國外交部亞洲司副司長，於2021年11月出任駐大阪總領事，被視為「戰狼外交官」的他過去曾多次發表激烈發言，像是「台灣獨立＝戰爭，中國對此毫無妥協餘地」，還曾在自媒體上對日本政要發表侮辱性言論，並公開警告日本議員不得和台灣往來等。

【日方朝野抗議】

薛劍的「斬首言論」引起各界討論，日本外務省11月10日上午10時，正式向中國駐日使館提出嚴正抗議。

執政的自民黨外交部會及外交調查會聯席會議，認定薛劍發文「對日本國民的侮辱，嚴重損害日中關係」，強調若中方無作為，將會強烈要求日本政府將其「驅除」；在野陣營也紛紛對薛建言論表達抗議，立憲民主黨幹事長安住淳直言「對日中關係毫無幫助」；國民民主黨代表玉木雄一認為「已逾越底線」，不排除要求離境；日本公明黨代表齊藤鐵夫向中國駐日大使館表達強烈關切，強調「此類恐嚇性言論有損外交官身分」。

【中國外交部警告日本】

11月13日，中國外交部發言人林劍在社群平台「X」上，針對高市早苗「挑釁式發言」，同時以英文、日文質疑高市的言論是否重蹈「軍國主義」覆轍？強調若是敢在台灣海峽進行軍事干預，就是「侵略行為」，並警告日方「停止在台灣問題上玩火，玩火者必自取滅亡」。

中國外交部副部長孫衛東也在13日當天，召見日本駐華大使金杉憲治表達強烈不滿，認為高市的言論「非常不對且極其危險」，要求撤回言論，否則必須承擔一切後果。

【中國呼籲勿赴日旅遊】

11月14日深夜，中國外交部無預警發布警告，建議中國公民避免前往日本，理由是「在日中國公民的安全面臨嚴重風險」。

中國3大航空公司「中國國際航空」、「中國東方航空」、「中國南方航空」11月15日緊急宣布，開放11月15日前購買日本航線的民眾可免費取消或改期，不另外收取手續費，不少民眾為了響應政府，紛紛在社群網路上曬出自己退票成功，且沒有被收取額外費用的照片。

但也有網友透過「Mytrip」、「Airbnb」、「飛豬」等平台訂機票、住宿，卻無法成功退訂，即使跟客服溝通仍然不給取消，「Mytrip」客服人員指出，雖然航空公司已於11月15日發布通知，但系統尚未更新，因此無法進行操作，且尚未收到航空公司的官方通知，因此仍須遵循原本的退票規定。

對於中方的呼籲，日本國家旅遊局指出，中國遊客是日本觀光市場長期以來的重要支柱，但目前這項警示並未引發退潮效應，顯示在短期間之內，旅遊需求仍具一定韌性。日本航空及全日本空輸則表示，沒有任何飛往日本的航班因此警示取消，目前旅客訂位、搭乘等市場需求維持穩定，營運完全正常，但仍會持續關注相關的局勢變化。

【中國呼籲勿赴日留學】

11月16日，中國教育部繼先前發布旅遊警告後，指出日本安全情勢惡化，呼籲民眾慎重考慮赴日留學。據信，這是針對首相高市早苗在國會就台灣緊急情況作出的回應而採取的反制措施之一。

【日股暴跌、高市支持率逆勢上漲】

受到中國官方呼籲避免前往日本旅行、留學等示警，日本消費、旅遊類股紛紛大跌，日本航空一度下跌5.8%、全日空下跌3.8%，資生堂、三麗鷗、優衣庫、伊勢丹、唐吉訶德、迪士尼、高島屋等消費類股，最高則是最高下跌6.6%至12%不等。

《朝日新聞》公布15、16日最新民調，高市內閣獲得高達69%支持率，比起剛完成組閣時的68%還高，不支持率則是相較於上個月的19%微降至17%。

【日本赴中談判】

11月17日，日本內閣官房長官木原稔在記者會上批評中國政府呼籲公民避免赴日旅遊並慎重考慮赴日留學，稱「阻礙兩國人民交流的聲明與兩國領導人確認的推進互利共贏戰略關係的大方向不符。」他還表示，「我們強烈敦促中國領導人採取適當措施。」

除此之外，日本外務省擔當局長也在今日前往中國，準備和中方進行協商談判，盼能進一步平息事態。

【台灣反應】

總統賴清德呼籲中方應展現大國風範，不要成為「麻煩製造者」。圖／總統府提供

對高市早苗言論及中國方面的反制作為，總統賴清德今（17）日出席國家檔案館開幕典禮時向中方喊話，認為中國應展現大國風範，不要成為「麻煩製造者」，並對在野黨呼籲，應尊重日本國內政治，不宜負面解讀日方的政治工作。



