高市早苗：台灣有事發言並未干涉中國或台灣的狀況 完全依循日本的情況作出回答

北京當局目前把併吞台灣與第二次世界大戰結束後的「戰後秩序」綑綁在一起，最愛提的是〈開羅宣言〉、〈波茲坦宣言〉以及〈日本降書〉。日本在野黨黨魁週三逼問高市早苗的「台灣有事」論讓北京抗議干涉中國內政，高市早苗拿出北京避談的《舊金山和約》，指出日本已經放棄對台主權，從未想要也無權對台灣的定位進行認定，她的發言完全基於日本的具體情況回答。

日本立憲民主黨黨魁野田佳彥週三在野黨黨魁與首相的初次國會辯論中，集中砲火攻擊高市早苗的「台灣有事」發言。曾任日本首相的野田佳彥說：「我自己也是當年日中關係惡化的當事人之一。2012年9月，我推動了所謂的尖閣群島國有化……我當然預料到會引起反彈，而且我認為這種影響至今仍存在，但我覺得這次的情況不同，這次顯然是首相的獨斷獨行所引發的狀況。」

野田佳彥比較釣魚台（尖閣）收歸日本國有化事件與本次的台灣有事事件，認定當初的釣魚台事件是日本內政，日本當然要因應承擔，但是「這次的台灣問題，中國認為是其內政問題。我認為這次的影響比尖閣國有化所產生的摩擦更為嚴重。」

高市早苗否認了北京指控日本企圖干涉中國內政的說法，她說：「根據《舊金山和約》，我國已放棄與台灣相關的一切權利和權限，我們沒有立場對台灣的法律地位進行認定。」日方自然沒有在「台灣有事」發言中去干涉台灣的政治或法律現狀，她說：「我始終是在被（立憲民主黨議員）詢問的範圍內，盡可能進行答覆。」

高市早苗再次強調：「政府的統一見解已於昨日經內閣會議決定並進行了答詢，內容正如我剛才答覆的那樣，不會多一分，也不會少一分。」她不會改變「台灣有事」的答詢。

