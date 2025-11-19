高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。

中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。（圖／美聯社）

據日媒《共同社》指出，2023年8月，中國便曾因東京電力福島第一核電廠排放「核處理水」入海而實施過水產進口禁令。本月7日，北海道產冷凍扇貝才剛面向中國完成出獲，是2023年8月停止以來的首次對中出口。

然而，高市在國會表示，若「台灣有事」危及日本「生存事態威脅」，日本不排除出動自衛隊，一席話激怒北京，並要求她撤回言論。作為打壓，中國呼籲民眾避免赴日旅遊，也影響到日本企業在中國的活動，如吉本興業取消上海國際喜劇節演出。昨（18）日中國外交部也對與日本官員會談結果表達不滿。《經濟學人》形容，如今中日之間正就台灣問題上演「膽小鬼賽局」（the game of chicken），雙方都不願主動示弱。

高市在國會表示，若「台灣有事」危及日本「生存事態威脅」惹怒中國。（圖／美聯社）

日本內閣官房長官木原稔表示，日方仍對與中國進行各種形式的接觸持開放態度，但未明確提出具體方案。《日本時報》報導指出，若雙方緊張局勢持續升級，中國可能利用其在供應鏈中的主導地位，包括掌握稀土等關鍵資源，作為外交籌碼施壓日本。中國官方媒體更展開輿論攻勢，將東京描繪成單方面改變現狀的麻煩製造者，並將日本二戰軍國主義歷史與當前舉動連結，煽動民間輿論。

隨著中日關係因台灣問題持續緊張，日本未來對華政策及台海防衛立場將面臨考驗。雙方若無實質對話與外交協調，水產禁令及其他經濟、文化限制可能長期影響雙邊交流，也讓亞太地區緊張情勢增添不確定因素。

