高市早苗「台灣有事說」竟是「脫稿演出」？日議員曝光答詢資料

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引中日關係緊張，日媒今曝光當時內閣官房事先擬定的答詢要點資料，根據資料顯示，其中並未包含同樣主旨的答辯方案，高市很可能是「臨場發揮」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《共同網》報導，日本立憲民主黨參議員辻元清美，11日晚間在社交平台X披露了相關資料。報導指出，高市的上述涉台答辯，是在11月7日的眾院預算委員會會議上，回應立民黨議員岡田克也的質詢時作出的。據知情人士透露，對於岡田的質詢內容，辻元公開了由內閣官房擬定的答辯要點資料。

根據曝光的資料顯示，記載內容包括「期待有關台灣的問題通過對話和平解決」、「關於何種情況屬於存亡危機事態，將由政府結合事態的個別具體情況，對所有資訊進行綜合判斷」。報導指出，實際上，高市也作出這樣的答辯，但在反復交鋒的過程中，卻說出了「無論怎麼想，這都是可能構成存亡危機事態的情形」。而事先擬定的資料中並未包含此表述。

報導指出，關於高市的這番答辯，立民黨黨首野田佳彥在11月下旬的黨魁討論中，抨擊這是「首相的獨斷專行」，認為超出政府內部事先擬定的要點範疇。辻元在X上表示，「這番答辯是首相的個人見解，已經明確這不是官僚撰寫的內容。」

