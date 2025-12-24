高市早苗「台灣有事說」 顧立雄期待與日本建立集體嚇阻力

國防部長顧立雄在接待日本眾議員團時，期待與日本建立集體嚇阻力。（圖／國防部提供）

日本首相高市早苗的「台灣有事說」，將台日關係更緊密結合。國防部長顧立雄今天（24日）接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實質合作，建構更緊密堅韌的友好關係。

顧立雄在會見鈴木馨祐時讚許鈴木眾議員於法務大臣任內，推動在日台人的戶籍標示修正案，以實際作為支持我主權地位；日本高市首相堅定表達維持台海和平穩定的立場，即使遭受中共經濟施壓或武力威脅，仍態度明確不予妥協，令人感佩。

廣告 廣告

顧立雄強調，中共頻繁演訓，不僅是對台灣的恫嚇手段，更間接威脅印太友我國家。台、日身為信守和平的民主夥伴、堅定朋友，未來希冀具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力，共同為印太及全球安全，帶來正面效益。



回到原文

更多鏡報報導

台灣民意民調／高市早苗「挺台」魅力強 獲57.6％台人欣賞

高市早苗「台灣有事」引中共抗議 國安局：日方不願屈從霸權

高市內閣支持率走高！最新民調曝光 67%日本人：沒必要撤回台灣有事說