高市早苗「台灣有事論」仍持續發酵？逾6成日民眾關注中國軍力發展

日本內閣府於8日針對即將公佈的「關於自衛隊及防衛問題的輿論調查（速報）」舉行記者說明會，會中媒體關注調查期間的政治氛圍是否左右了結果，特別是調查期間適逢國會針對「台灣有事」可能被認定為「存立危機事態」進行激烈答辯，媒體詢問這是否推升了民眾對「捲入戰爭危險」的憂慮。對此，內閣府相關人士回應，由於相關發言確實發生在調查期間內，受訪者在填答時很可能已接收到當時的新聞資訊，無法斷言完全沒有影響。雖然無法具體量化該政治討論對數據變動的幅度，但官方承認當時的輿論環境可能已反映在本次調查結果中。

本次調查結果顯示，日本民眾對安保環境的危機感顯著提升，認為自衛隊的規模與能力「應該增強」的受訪者比例達到45.2%，較上次調查（2022年）上升了3.7個百分點，創下該調查實施以來的歷史新高；認為「維持現狀」的則佔49.8%。與此同時，民眾的威脅認知也出現重大轉變，在「對防衛問題關心的事項」中，「中國軍事力量的現代化及海洋活動」以68.1%的比例，首次超越長期居首的「北韓核武與飛彈開發」（65.3%），成為日本民眾最關切的防衛議題。

政府關係者分析，這顯示日本社會對中國近年在東海、南海持續試圖改變現狀，以及與俄羅斯加強軍事合作的動向，抱持著比以往更強烈的憂慮。

在國際安全合作方面，調查詢問「除美國以外，有助於日本和平與安全的國家或地區」，韓國的排名首度躍升至第一位，超越了過去常居首位的東南亞各國及澳洲。相關人士提到，這反映在嚴峻的安保環境下，民眾逐漸認識到與鄰國韓國強化防衛合作的重要性。此外，針對政府近年放寬防衛裝備移轉限制，本次調查首度新增相關提問，結果顯示對於「在一定規則下推進防衛裝備海外移轉」，表示「贊成」或「傾向贊成」的比例合計達68.3%，顯示多數民眾對此政策持肯定態度。關於國防教育，認為「有必要在教育場所提及國家防衛」的比例更高達91.0%，亦創下歷史新高。

在「若日本遭到外國侵略時的態度」一題中，雖然表示「志願加入自衛隊」的比例僅佔6.1%，但回答「會以某種方式支援自衛隊」的比例增加至55.9%，呈現顯著上升趨勢。然而，自衛官招募仍面臨挑戰，在反對親友成為自衛官的理由中，「工作看似很辛苦、嚴苛」的比例達到32.9%，亦創下新高。

同時，有記者提到「自衛隊規模」的問題前，問卷附上了一份「我國周邊主要兵力狀況」參考資料，詳列日本（陸軍13萬人、戰機370架）與中國（陸軍96萬人、戰機3370架）、北韓（陸軍110萬人）、俄羅斯及台灣（陸軍9萬人、戰機420架）的兵力對比。記者提問，展示這種「極度懸殊」的數據是否意在誘導民眾回答「應該增強」。不過，官方對此表示無法認同，強調內容皆為客觀事實，旨在提供判斷依據。

根據內閣府文件，本次調查於2025年（令和7年）11月6日至12月14日期間進行，針對全日本3,000名18歲以上公民以郵寄方式實施，回收率為51.1%。調查概要將於9日正式在內閣府官網公佈。

此外，關於被認為影響民調的背景，係指2025年11月7日眾議院預算委員會中，立憲民主黨議員岡田克也針對「台灣有事」質詢高市早苗首相，高市早苗答辯表示「可能會成為存立危機事態」，引發中國強烈反彈與社會高度關注。由於此事件恰逢調查初期（11月6日開始），被認為可能直接推升了民眾的危機意識與對防衛議題的關注度。

