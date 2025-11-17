高市早苗「台灣有事論」延燒 郭正亮：若發生1狀況 就很麻煩

日本首相高市早苗在國會答詢時發表「台灣有事，可能構成存亡危機事態」言論，引起中國大陸不滿，中國大陸外交部更建議民眾避免赴日旅遊。前立委郭正亮認為，如果事情再拖一陣子，大陸會有人上街抵制日貨、敲打日車，或者日本居民在大陸被打，民間散開的情緒，這就很麻煩。

郭正亮16日在中天《國際直球對決》節目中表示，如果再拖一陣子，大陸內部的情緒，會有人上街抵制日貨、敲打日車，或者日本居民在大陸被打，大陸已經警惕了。因為現在日本的中國人有80幾萬人，會不會有人被打，民間散開的，這就很麻煩，因為這個不是政府行為，情緒性就會很重。

郭正亮更指出，高市早苗之前，日本的國防預算已經到1.8%、700億，高市早苗是再往上拉，再增加300億。而高市早苗在見完美國總統川普之後，個人民調是82%，講完這個話之後，總民調是跌到62%。而針對高市早苗這個聲明做民調，贊成的則有48%，其中18到30歲女性的支持度88%，男性81%，都是年輕人；這些年輕人對國安問題一點興趣都沒有，就覺得日本要勇敢、要站起來。

前立委蔡正元則酸說，整體戰略一定要「早苗有事，日本有事，而且日本有事，會使得她的選票衰退，日本才能構成有事，若是選票不能讓她衰退，她會暴衝」。也只有總統賴清德跟外交部長林佳龍好像撿到寶一樣，這是台灣最大的危險。

