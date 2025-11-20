高市早苗「台灣有事論」引爆中日危機！4台灣藝人轉發反日宣言

楊宗緯、吳克群等藝人轉發《央視》反日宣言文章。（圖／翻攝自楊宗緯、吳克群微博）





日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態，因而引爆中日外交危機，中共官媒《央視》18日祭出「絕不允許日本軍國主義復活」文章號召大家轉發，4名台灣藝人跟進分享貼文，引起外界關注。

《央視》日前於微博發佈一則「反日宣言」呼籲眾人轉發：「當年，日本軍國主義發動的侵略戰爭為亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危、好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺。今天，我們絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞！」

廣告 廣告

目前轉發該篇「反日宣言」的台灣藝人有吳克群、楊宗緯、文淇和劉畊宏，其中被爆料全家都是惡鄰居的楊宗緯，昨日發文回應事件，仍不忘重提反日貼文：「此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子。」



【更多東森娛樂報導】

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

●八點檔男星被打到骨裂、神經受損停工！健身教練7月才被陳天仁告性騷

●館長情勢逆轉？鄉民揭大師兄態度放軟原因

