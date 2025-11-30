高市早苗「台灣有事論」引質疑 明居正批荒唐：怎不以同樣標準批評中共？

日本首相高市早苗日前提及「台灣有事」，引起中國強烈反彈，中日關係陷入緊繃狀態。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》中指出，現在是中共要消滅中華民國，而非日本；中共惹事在先，高市只是回應，結果不批評挑事的，卻批評回應的，十分荒唐。

明居正表示，日本對於高市早苗的談話意見較一致，迅速表態聲援高市，反而台灣有些看法相當奇怪。部分台灣人認為高市早苗的言行躁進，錯誤引用集體自衛權，攪動台海形勢使得中方強烈反彈。不過高市早苗發言有三個前提，第一，若中共使用軍艦進行封鎖；第二，若美軍為了打破封鎖前來救援；第三，若美軍前來救援，中共對美軍動武，在此三個前提下，日本便預先準備最壞的狀況。回看第一大前提，若中共動用軍艦進行封鎖，也就是若中共沒有動作，後面的事便都不會發生，中共自己對號入座。中共真正動機是拿台獨當大牌在打，因為中共別的地方都不能下手，只好拿台獨當理由。

針對高市發言攪動台海形勢的批評，明居正表示，近幾年觀察下來，是中共先攪動台海形勢。中共自己宣稱建海軍如同下餃子，國防現代化每個國家都可以做，但超過國防所需時，便會被懷疑動機。站在中華民國國家利益角度上可以批評任何國家。但在批評日本和美國時，為何不用同樣標準批評中共，這才是問題所在。中共惹事在先，高市只是回應，結果不去批評搞鬼，卻批評回應的，相當荒唐。且台灣和日本間有平行利益，批評者卻視若罔聞。

明居正指出，部分國民黨支持者認為台灣海峽與日本無關，連烏克蘭打仗台灣都會關注，那中共封鎖台灣，日本不可能不關注，此話相當荒唐。且若丟掉台灣，日本將十分危險，撇除日本十分之一的國家收入來自台灣，若台灣被中共佔領，中共戰艦在太平洋將來去自如，更別提民主之鏈了。此外，若台灣晶片全部被中共拿走或毀掉，基本上全世界半導體供應鏈都將停擺，日本肯定無法接受。台灣的動態不只是兩岸之間的事，若台灣問題看作兩岸之間的問題真的是沒有國際觀，此類發言只會貽笑大方。

明居正認為，有人批評高市的發言讓人想起軍國主義復闢，更加荒唐。這是新華社和人民日報抨擊高市早苗的話，現在卻有台灣以此批評高市早苗。日本過去確實是軍國主義，且侵略過中國，但現在大建海軍、空軍、核子武器、太空軍，並打網路戰爭，切斷台灣海底電纜的視中共，全世界有目共睹，台灣人卻看不見。

明居正表示，台海的問題已牽動全球，現在不是兩岸的中國人在對打，而是民主和共產的對打。有部分人認為兩岸應和解，明居正表示不反對和解，國際上不是不能和解，國際上只有國家和國家間的戰爭可以和解，內戰幾乎沒有和解，內戰打到僵持，但總有一天還要再解決，東西德、南北韓和南北越便是例子。當時蔣中正在面對日本侵略時算得非常清楚，中國單獨打日本打不贏，但當中國的戰場和全球反法西斯戰場結合時就能勝利。

明居正強調，國民黨支持者在捍衛中華民國，而現在是中共要消滅中華民國，而非日本。日本過去的侵略可以原諒不要忘記，但日本是昨天的敵人，而中共是今天的敵人。

