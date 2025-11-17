高市早苗「台灣有事論」惹禍！前駐紐西蘭代表：日本經濟恐付出慘痛代價

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的政治語言，引發北京強烈反彈。對此，台灣前駐紐西蘭代表介文汲也在政論節目上強調，若中國進一步對在中國營運的日本企業採取抵制，日本可能因高市早苗的言論付出「極為慘痛的代價」。

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」時，已經卸下內閣總理大臣。因此高市早苗可說是首位在任內發表「台灣有事論」的日相。

廣告 廣告

對此，北京也陸續祭出多項反制措施，逼迫高市早苗撤回言論。首先是大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊；陸海事局15日預告，將於17日至19日在黃海中部的部分海域進行「實彈射擊訓練」。接著，陸教育部16日又發布留學預警，建議公民謹慎規劃赴日留學安排。據悉，日本的國際旅客及留學生當中，中國人的佔比都是最高的。

介文汲15日在《中天辣晚報》中指出，高市早苗的言論已讓北京當局相當不滿，大陸外交部、國台辦與國防部陸續要求日方撤回相關說法。他形容，北京目前的反應仍屬「文攻」階段，「還不到武嚇」的程度。

他進一步表示，中國接下來將依日本政府的態度逐步調整施壓手段；先前提醒大陸民眾不要赴日旅遊只是第一步，後續可能擴大到經濟領域。他認為，唯有讓日本民眾因高市早苗的表態付出代價，日本國內的輿論才會真正意識到事件的嚴重性。

介文汲也補充，日本對此事件的反應目前較為強硬，社會氛圍亦在轉變，但最終局勢仍取決於中國如何解讀並作出回應。他指出，一旦中國選擇抵制日本的商業機構或企業，日本經濟可能受到重大衝擊，並直言高市早苗或許會因壓力而不得不重新調整說法。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了

日客九份老街錢包遭竊 警方破獲跨國扒手集團

館長認手機藏私片！他直播自清爆哭「我是受害者」 反控前員工設局勒索：他們就是為了錢