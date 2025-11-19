高市早苗「台灣有事論」惹議 顧立雄：中國是真正麻煩製造者

對於共軍在日相談話後選在黃海實彈射擊，顧立雄今天（19日）呼籲中共不要動輒想以武力威脅來解決爭端；也提醒大家：真正的麻煩製造來源是中國。（圖：立法院國會頻道）

日本首相高市早苗國會備詢時一席「台灣有事」談話，引發中日關係緊張，中共不但派出海警船到釣魚台海域示威、還宣布連續8天在黃海實彈射擊，國防部長顧立雄今天（19日）呼籲中共不要動輒想以武力威脅來解決爭端；也提醒大家：真正的麻煩製造來源是中國。（張柏仲報導）

日相高市早苗「台灣有事」談話引發日中緊張升高，顧立雄對此表示我們在這裡要呼籲中國不要動輒想以武力來解決相關爭端，不管是在南海、或面對臺海，甚至在整個印太區域，中國都應該放棄所有以武力來解決問題的思維。如果中國這樣不斷藉軍事擴張，對台海動輒威脅以武力來併吞台灣，顧立雄認為所有理念相近國家，都會感覺到事態的嚴重，也都會起而設法阻止這樣的戰事發生。顧立雄強調我們都應該正視到：真正的麻煩製造來源是中國。

大陸人士丁小琥接受中共軍委政治部指示，透過媽祖交流名義來台發展組織、並吸收六名現役及退役軍士官，顧立雄坦言中共對我滲透作為確實非常嚴重，因此我方也積極採取相關應對措施，除了不斷加強保防教育，對於接觸機密者也都加以查核。事實上這起案件就是在軍方內部查核時發現，對於發生這類事件還是會就感到痛心，也會不斷精進加強防備。

近來網路上出現共艦甲板上排出「從從容容、遊刃有餘」字樣的照片，顧立雄研判中共確實想藉此達到認知作戰的目的，但這樣的手段不可能成功。中共軍方高層不斷被整肅、不斷被消失；比起這樣的現象，顧立雄說我們生活在民主社會的台灣，才顯得更從從容容。