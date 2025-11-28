高市早苗「台灣有事論」改口了？ 矢板明夫曝解讀誤判：未收回任何發言

高市早苗近日在辯論中表示，「日本沒有立場去認定台灣的法律地位。」此番言論引起外界各種解讀。（翻攝X／@takaichi_sanae）

日本首相高市早苗先前提出「台灣有事論」，引起中國強烈不滿，近日她與在野黨黨魁的辯論中表示，「日本沒有立場去認定台灣的法律地位。」此番言論曝光引起外界各種解讀，甚至有人認為她改口「不再支持台灣」。資深媒體人矢板明夫昨（27）日po文，分析這些解讀犯了根本性的誤判，強調高市從頭到尾都沒有收回任何發言，「她維持的正是台灣的國際法空間，表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書。」

對於高市早苗26日在辯論中「日本沒有立場去認定台灣的法律地位」的發言，有些人猜測她在「台灣有事，就是日本有事」的立場退縮，有部分媒體解讀她「改口」「不再支持台灣」等等。

廣告 廣告

矢板明夫昨於臉書po文談及此事，強調這些解讀犯了根本性的誤判。「高市從頭到尾都沒有收回任何發言」，只是更加清楚地指出「日本無權認定台灣地位」，也就意味著日本不會承認台灣屬於中國。「這才是真正讓北京最難接受的地方。」

矢板明夫表示，因為這句「日本無權認定」，正是「台灣地位未定論」的核心。中國最希望日本說出口的，是「台灣是中國的一部分」，而高市早苗公開且正式地否定了這點。「她的態度看似低調，但她維持的正是台灣的國際法空間，表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書。」他認為這不是妥協，且恰恰相反，是對中國敘事的直接否定。

而高市早苗的此番發言，也讓矢板明夫想起16年前的日本駐台代表齋藤正樹。當年齋藤正樹在中正大學演講時公開指出，日本依《舊金山和約》放棄對台灣的所有權利，因此沒有資格單方面認定台灣的法律地位。「這和高市今天的說法幾乎完全一致。」

不過矢板明夫透露，當時馬英九政府對此強烈反彈，外交部還約談齋藤「表示遺憾與抗議」。後來齋藤在任務推動上處處受阻，不到一年半便不得不離開台灣。「這位熱愛台灣、理解台灣歷史法理的外交官，職涯也因此受到重創。」

矢板明夫坦言，幸而十多年後，台灣社會與國際情勢都已改變。台灣人民對中國威脅與國際法脈絡的理解更加成熟，也更能辨識中國想強加於人的主權敘事。「高市今天能在日本國會直接講出齋藤當年講過的話，就是變相承認：台灣的未來只能由2,300萬台灣人民自己決定。」

更多鏡週刊報導

中國遊客不來了…日本燒肉店喊「快撐不下去」真實業績曝光！千萬人朝聖

黃國昌被爆「訪日見不到親台大咖」 許甫反批涉外人士很失禮：外交部快來澄清

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押禁見 陳智菡護航開轟賴清德：乾脆點名查柯文哲