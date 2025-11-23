高市早苗「台灣有事論」日本民調出爐 過半支持！僅1/4有疑慮

即時中心／徐子為報導



日媒《每日新聞》昨（22）、今（23）日進行全國民調，對於日本首相相高市早苗在國會答詢時表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本能夠行使集體自衛權，其中有50%受訪者表示「不認為有問題」，遠高於回答「有問題」的25%。回答「不知道」的則為24%。





日本首相高市早苗本月7日在眾議院備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態（存立危機事態），日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中方強烈不滿，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓、禁止進口日本水產品以及暫停日本牛肉輸入中國磋商談判，



中方持續施壓日本撤回，但遭日本強硬回絕，讓雙方對立日益加深。



這次調查採用針對智慧型手機的調查方式「d survey」，對於電信公司NTT Docomo的d Point Club會員實施問卷調查，從全國約7700萬名18歲以上會員中隨機抽樣，取得1985份有效回覆。





