高市早苗「台灣有事論」 林右昌：對世界局勢的清醒判斷

林右昌赴以色列參訪，並認為高市早苗言論是民主國家領導人對世界局勢的清醒判斷。 圖：翻攝自林右昌臉書

日本首相高市早苗近日指出，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但卻引發中國跳腳。對此，曾與高市早苗多有互動的民進黨前秘書長林右昌昨（18）日表示，高市的說法是民主國家領導人對世界局勢的清醒判斷，而台灣從不會主動挑釁，且珍惜和平，但面對愈來愈蠻橫的暴力威脅，更必須為守護自已做更多的努力。

林右昌目前仍在以色列訪問，是否可能被民進黨徵召參選艱困選區，目前尚未有定論。他透過臉書發文表示，他前往馬撒大（Masada)，該地是猶太民族記憶裡最沉痛、但也最光亮的歷史。西元73年羅馬帝國攻陷馬撒大堡壘之前，猶太防衛者在最後一刻選擇犧牲以守住尊嚴，不讓自己成為暴政的俘虜而被羞辱；該役之後，猶太人自此亡國，失去家園近兩千年，直到1948年才重新建國。

林右昌指出，「馬撒大精神」也從此成為以色列建國和以色列國防軍（IDF）的建軍精神。直到今天每一位以色列國防軍的新兵，都必須登上馬撒大，並在那裡宣誓：「馬撒達永不再淪陷」（Masada shall not fall again）。

林右昌表示，這不只是軍禮，更代表著每一位以色列軍人守衛國土的決心，是一個民族對追求自由的承諾與傳承，歷史的悲劇，絕不容重演。

林右昌提及，近來高市早苗談及台灣的發言，遭中國直接威脅人身安全的相關事件。他認為，高市早苗並非挑釁，而是民主國家領導人對世界局勢的清醒判斷，「台灣的安全，攸關日本以及整個區域和平的未來」。

林右昌說，從馬撒大到今日的台灣，可以看到一條清楚的歷史脈絡，自由與和平並不是理所當然的，永遠都受到威權與野心家的威脅，必須靠那些願意承擔責任的人來共同守護。他強調，台灣從不會主動挑釁，更不希望有衝突和戰爭；但更不會放棄捍衛自由民主生活方式；而且當愈來愈多國家願意公開說出「台灣的重要性」，代表台灣並不孤單。

「這是一個充滿挑戰的年代，也是需要勇氣的年代。」林右昌表示，台灣珍惜和平，但勝利不會天上掉下來，面對越來越蠻橫的暴力威脅，就更必須為守護自已做更多的努力。

