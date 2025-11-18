高市早苗「台灣有事論」 林右昌：清醒判斷

▲林右昌表示，高市早苗並非挑釁，而是民主國家領導人對世界局勢的清醒判斷。（圖／林右昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日指出，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此話一出，中國駐大阪總領事薛劍卻暗示要「斬首」，引起國際譁然。目前正在以色列訪問、曾與高市多所互動的民進黨前秘書長林右昌今（18）日表示，高市的說法是民主國家領導人對世界局勢的清醒判斷，而台灣從不會主動挑釁，且珍惜和平，但面對越來越蠻橫的暴力威脅，更必須為守護自已做更多的努力。

林右昌被視為民進黨2026選舉的可能人選，目前正在以色列訪問的他，動向受到關注。他今透過臉書發文，談到前往馬撒大（Masada)，該地是猶太民族記憶裡最沉痛、但也最光亮的歷史；他提到，西元73年羅馬帝國攻陷馬撒大堡壘之前，猶太防衛者在最後一刻選擇犧牲以守住尊嚴，不讓自己成為暴政的俘虜而被羞辱；該役之後，猶太人自此亡國，失去家園近兩千年，直到1948年才重新建國。

廣告 廣告

林右昌說，「馬撒大精神」也從此成為以色列建國和以色列國防軍（IDF）的建軍精神，直到今天每一位以色列國防軍的新兵，都必須登上馬撒大，並在那裡宣誓：「馬撒達永不再淪陷」（Masada shall not fall again）！

林右昌說，這不只是軍禮，更代表著每一位以色列軍人守衛國土的決心，是一個民族對追求自由的承諾與傳承，歷史的悲劇，絕不容重演。

林右昌有感提到，近來高市早苗談及台灣的發言，被中國直接威脅人身安全的相關事件。他認為，高市早苗並非挑釁，而是民主國家領導人對世界局勢的清醒判斷，「台灣的安全，攸關日本以及整個區域和平的未來」。

林右昌說，從馬撒大到今日的台灣，可以看到一條清楚的歷史脈絡，自由與和平並不是理所當然的，永遠都受到威權與野心家的威脅，必須靠那些願意承擔責任的人來共同守護。

林右昌強調，台灣從不會主動挑釁，更不希望有衝突和戰爭，更不會放棄捍衛自由民主生活方式；而且當越來越多國家願意公開說出「台灣的重要性」，代表台灣並不孤單。

「這是一個充滿挑戰的年代，也是需要勇氣的年代！」林右昌表示，台灣珍惜和平，但勝利不會天上掉下來，面對越來越蠻橫的暴力威脅，就更必須為守護自已做更多的努力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鬆口參選台北？沈伯洋駁：目前選舉不在規劃 很多人比他適合

轟藍白二度惡修財劃法！他批：不問是非、強迫取財全民背債

高市早苗被中國威脅民調飆高！她轟：反觀藍配合中共100%