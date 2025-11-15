高市早苗「台灣有事論」！洪秀柱怒了：台海關妳日本人什麼事？

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，針對「台灣有事」的發言，引發爭議。對此，國民黨前主席洪秀柱則針對此事表示，「台海的事，關妳日本人什麼事」？台灣不是棋子，更不是日本再度染指的舞台。歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判。

洪秀柱今天（15日）在臉書發文表示，最近日本政壇有人又開始打「台灣有事、日本有事」的老調，高市早苗甚至在國會上公然把台海衝突與日本「存亡危機事態」掛勾，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入。這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質！如同排放核污水一樣的心態，完全是以鄰為壑！

洪秀柱強調，必須講清楚「台灣早不是日本殖民地」！日本曾經五十年殖民、壓迫屠戮台灣人，台籍慰安婦的歷史傷痛尚未獲得真正道歉與賠償；如今卻還敢對台海問題指手畫腳？這不是「關心」，這是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉！反觀前首相石破茂，他才是講出日本應有的分寸。他公開提醒：歷屆日本政府一向避免預設「台海若有狀況，日本就會如何行動」，因為那是踩過界、升高緊張的危險一步。

洪秀柱進一步指出，但高市早苗完全反其道而行，甚至在國會上妄談「美軍介入」、「武力攻擊」、「集體自衛權」等情境，把台海局勢渲染得彷彿日本隨時準備以武力踏入。這種突進式、逢美必迎的言行，完全暴露其政治算計：拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色。要再次重申：台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山。

洪秀柱痛批，任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國大陸核心利益，結果只有一個——必然失敗！中華民族有智慧，也有能力處理好兩岸問題。台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力。誰要把台灣推向戰火邊緣，「我們就要站出來大聲說：不准」！

