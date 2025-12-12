高市早苗「台灣有事論」真是脫稿演出？日本參議員曝光幕僚手稿，要她為中日關係惡化負責

日本現任首相高市早苗上台後，一段回應議員的發言，除了曝光日本安保體制內特殊設計，也意外因「台灣有事」、引發中日兩國外交危機。面對高市內閣後續處置方式，在野的立憲民主黨參議員辻元清美，12日透過粉專抨擊，直指高市早苗當時那段發言，完全是她自己脫稿演出、屬於個人論點，與內閣官房預先擬定的答辯文書無關。

辻元清美先後在個人粉專和《每日新聞》釋出答辯文稿，稱內閣官房日前已向她公開、當時提前製作答辯的相關文件資料。由於提問的岡田克也議員，已經提前提交他的提問內容，按照內閣官房給出的文件，官方原先本就預想依循過往的政府觀點進行回應。

從文件資料可以整理出以下兩大重點：

1.高市總理當時就台灣有事，所給出的「假如以軍艦為例……無論如何都有可能構成存立危機事態」答辯，並非由官僚撰寫或提供。

2.官僚所製作的答辯資料，實際清楚寫明：「（首相）對於『台灣有事』這類的假設性問題，將予以婉拒作答」，並要求她避免回應過度具體的內容。

被日本參議員公開、高市早苗回應岡田議員的回應稿。（翻攝自辻元清美粉專）

雖然高市早苗在前幾個質詢應答，大致上都遵照幕僚給予的建議，給出官方既定答覆，但一直到第七個提問，她卻沒有遵照幕僚提議不予回應，反倒給出令外界感到驚訝的答案。

看在辻元清美眼中，認為高市早苗在眾議院預算委員會，就「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」給出的回答，這種偏離歷代內閣既有見解和立場的發言，進而引發日本與中國之間、出現軍事緊張升高與經濟損失等情勢，認為首相應該負起重大責任。

