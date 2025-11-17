高市早苗「台灣有事論」觸怒中國 彭博揭北京4報復手段

日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成日本安全保障法中能行使「集體自衛權」的「存亡危機事態」。此言一出，引發中方高度關注與強烈反彈。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，彭博分析師認為，以北京的激烈手段，恐採取「至少4種報復方式」。

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

廣告 廣告

針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。

根據《彭博社》引述分析師說法，目前中國是日本第一大貿易夥伴，去年的貿易總額超過3,230億元，因此倘若接下來中日關係從口水戰升級成「經濟報復」，那麼北京至少有4招可以在經濟方面對付日本。

首先是觀光層面下手。根據日本政府統計，今年1至8月有671餘萬人次前往日本旅遊，為各國之冠。而中國外交部於本月14日宣布「赴日旅客恐面臨重大風險」，藉此限制中國人旅日。因此，一旦旅客減少，恐會嚴重影響日本觀光收入。

其次是出國管制。截至今年9月，中國稀土仍占日本稀土進口量的70％以上。若是重稀土，占比更超過90％。有學者指出，中國或將出口管制，減少輸日的關鍵稀土原料，到時日本電子、汽車產業將承受重大壓力。

第三是中國監管機構深入日本企業。根據彭博分析師指出，包括東京威力科創、本田、以及豐田等深度依賴中國市場的這幾家日本企業，恐會被中國給盯上，並對其進行反壟斷調查等手段反制。這招在在中美貿易戰時，中國也有類似手段，針對多家美企進行反壟斷調查。

最後是封鎖日本內容產業。韓國朴槿惠政府曾在2017年時，同意讓駐韓美軍部署薩德系統（THAAD）後，中國全面封鎖韓國娛樂內容。因此，彭博分析師認為，若情勢惡化，日本電影、動畫等作品恐被禁入中國市場，或是以「莫須有法規」等理由關閉日企。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

轟藍白頻破壞我國憲政運作 公督盟：明年用選票撥亂反正

賴清德反擊：砍斷韓國瑜桌子的四隻腳的是中國、不是台灣