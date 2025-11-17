高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸 蘇嘉全一劍封喉

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

日本首相高市早苗近期指出，倘若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，這番「台灣有事」的發言引起中國不滿，除了中國駐大阪總領事薛劍開嗆要「斬斷你們骯髒的脖子」外，中方更呼籲公民暫勿前往日本，企圖祭出經濟施壓的措施。對此，前立法院長蘇嘉全今（17）日回應，抗議對中國而言是「家常便飯」，這是一種霸權行為，而日本政界對中方抗議也有麻痺感，因為他們「無所不抗議」。





今早9時，蘇嘉全前往台北福華大飯店，出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，並於行程中接受媒體聯訪。記者提問，中國近期對日本實施觀光禁令，高市早苗「台灣有事」答詢好像讓中國非常不開心？

對此，蘇嘉全表示，中國對於每一件涉及台灣的事情，他們都會抗議，包括我國的外交部長林佳龍到日本、總統府資政謝長廷得到日本德仁天皇的「旭日大綬章」等。

他不諱言，抗議對於中國而言是他們的「家常便飯」，但對國際關係而言是不正常的，這是一種霸權行為，「我們覺得日本的政界，對於中國的抗議也有一種麻痺的感覺，因為無所不抗議，到最後就是抗議都會無效」。





