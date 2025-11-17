高市早苗「台灣有事論」越燒越大 日急派外交官赴陸解釋

由於日本首相高市早苗的「台灣有事論」，在大陸的反應越來越激烈，日本外務省決定派遣外交官到大陸解釋，希望能緩和雙方氣氛。

日本媒體報導，有鑑於日本首相高市早苗的「台灣有事論」，在大陸激起的負面反應越來越廣，日本外務省決定派遣「亞洲大洋洲局」局長「金井正彰」，今（17）日起訪問中國大陸，與大陸外交部亞洲司司長劉勁松等人舉行會談。

報導說，日本方面發現，在高市說出「台灣有事論」之後，中日雙方的對立不斷加深，金井正彰此行，旨在尋求中日局勢緩和。

高市早苗11月7日在眾議院答詢時表示，如果台灣遭到武力攻擊，有可能成為日本的「存亡危機事態」，日本將啟動「集體自衛權」，日本首相也可調動日本自衛隊。金井正彰預計將向中方説明，日本政府以往強調的「台灣海峽和平與穩定十分重要」的立場，並未改變。