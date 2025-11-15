高市早苗「台灣有事論」餘波未了？ 中國宣布黃海實彈射擊3天

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，激起中國大陸方面的強烈反彈。今（15）日下午，中國大陸發布了一則航行警告，宣告將在黃海中部水域展開為期3天的實彈射擊演練。

今日下午，中國大陸發布了一則航行警告，宣告將在黃海中部水域展開為期3天的實彈射擊演練。（示意圖/央視新聞）

據中國海事局網站的資訊，此次警告由鹽城海事局發布，內容指明從11月17日起至19日止，每日24小時，黃海中部部分水域將進行實彈射擊，期間禁止任何船隻駛入該區域。

從11月17日起至19日止，每日24小時，黃海中部部分水域將進行實彈射擊，期間禁止任何船隻駛入該區域。（圖/微博 央視軍事）

本次進行演習的區域鄰近中韓兩國的專屬經濟區（EEZ）重疊海域，因此被外界視為具有較高的戰略敏感性。

廣告 廣告

在此之前，日本海上自衛隊於11日曾通報，偵測到3艘解放軍船艦出現在鹿兒島縣附近海域，在穿越大隅海峽後，便持續向太平洋方向航行。

更多FTNN新聞網報導

高市早苗「台灣有事論」惹議！中國反制籲公民近期暫勿赴日 恐衝擊日本觀光

台灣有事等於日本有事！高市早苗曝台海衝突因應：日不排除行使集體自衛權

談台灣有事遭中國外交官嗆「斬下骯髒腦袋」！高市早苗：不會收回發言

