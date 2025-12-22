高市早苗「台灣有事」台人近6成欣賞！ 最新民調：魅力橫掃全台

2025年12月20日，日本首相高市早苗在東京出席「中亞+日本對話峰會」，是日本首度與中亞五國舉行領導人會議。路透社



日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引起中國強烈不滿，頻頻祭出各種外交手段抗議，不過高市早苗內閣在日本的支持度仍居高不下，連續3個月突破7成。台灣民意基金會今日（12/22）公布最新民調，不僅日本民眾熱烈支持高市早苗，台灣也有近6成民眾明確表態欣賞高市早苗，僅15.8%不欣賞，且綠、白支持者都一面倒欣賞，僅國民黨支持者顯得模稜兩可，莫衷一是。

台灣民意基金會今日發布最新民調，就高市早苗作為日本第一任女首相，在上任不到2個月的時間內，明確表態「台灣有事即日本有事」引起中國不滿，「台灣人是否欣賞現任日本首相高市早苗？」

民調結果顯示，全台20歲以上成年人中，27.1%非常欣賞，30.5%還算欣賞，8.3%不太欣賞，7.5%一點也不欣賞，14.8%沒意見，11.8%不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這代表台灣人一面倒欣賞高市早苗，「高市早苗魅力也正在橫掃全台。」

年齡方面，每個年齡群組均呈現一面倒支持高市早苗，尤其是 20到24 歲年輕人，有高達三分之二欣賞她。具體地講，20到24歲66%欣賞、5%不欣賞；25到34 歲58%欣賞、12%不欣賞；35到44歲58%欣賞、15%不欣賞；45到54歲58%欣賞、17%不欣賞；55到64 歲58%欣賞、22%不欣賞；65 歲及以上54%欣賞、17%不欣賞。

從教育背景來看，不分教育程度高低，每個教育類別都呈現一面倒欣賞高市早苗，尤其教育程度較高的民眾更為顯著。具體來講，大學級以上教育程度者，64%欣賞、13%不欣賞；專科教育程度者，62%欣賞、20%不欣賞；高中職教育程度者，51%欣賞、21%不欣賞；初中/國中教育程度者，51%欣賞、14%不欣賞；小學及以下教育程度者，54%欣賞、9.2%不欣賞。

另從政黨支持度來看，民進黨支持者呈現壓倒性支持，有89%欣賞、僅0.7%不欣賞；民眾黨支持者也有42%欣賞、24%不欣賞，欣賞的人明顯多過不欣賞。至於國民黨則態度和綠、白不同，僅33%欣賞、34%不欣賞，也是唯一一個不欣賞多過欣賞的族群。中性選民部分，39%欣賞、20%不欣賞。

游盈隆指出，總體而言剛上任2個月的高市早苗，目前在台灣受到普遍的歡迎與支持，原因除了她在11月7日在日本國會發表有關「台灣有事，即日本有事」強而有力的言論外，她在上任前訪台，被視為不幸遇刺的日本前首相安倍晉三接班人，給人親切有禮的感覺，台灣人對她並不陌生。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。

