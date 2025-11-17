高市早苗「台灣有事」延燒！日本外務省局長赴中 將說明立場、抗議薛劍言行

日本外務省「亞洲大洋洲局長」金井正彰17日傍晚抵達北京。在首相高市早苗於國會有關「台灣有事」的答辯引發中方強烈反彈之際，此行旨在向中方說明日本政府的立場。外務省一名高層直言「若能實現局長級對話，也代表中方仍有與日本溝通的意願」，期望透過直接對話降低緊張。

高市早苗近日在國會中，因為立憲民主黨議員詢問針對「台灣有事」答覆，指出情勢一旦構成「存立危機事態」，日本可能行使集體自衛權。此番答辯引發國內外關注，也成為輿論焦點。

金井正彰預計18日與中國外交部相關局長會晤。日本政府將向中方說明，高市早苗的發言並未改變日本一貫立場，同時表達中方呼籲中國民眾暫緩訪日一事，應避免影響雙方人員往來。另一方面，對於中國駐大阪總領事館負責人薛劍於社群平台發布不當內容，日本政府也將提出抗議。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿。（美聯社）

日媒報導，外務省高層指出，目前情勢「不可能一兩周內平息」，對事態可能長期化表示憂慮。日本政府則計畫利用本周舉行的G20峰會，高市早苗與中國總理李強將出席同場活動的機會，向中方再次說明立場，希望促進情勢降溫。

針對中國外交部在社群平台上呼籲中國民眾暫時避免前往日本，國民民主黨參院幹事長川合孝典17日於記者會表示「不來也沒關係」。川合孝典指出，中方的舉動「或許是一種外交談判的手段」，強調日本不必對此「一喜一憂」。

同日，中國外交部發言人表示，李強總理不會在南非G20峰會期間與高市早苗舉行會談。

共同通信社於15、16日進行全國電話民調，本次調查共獲得家用電話424人、行動電話622人的回答。高市內閣支持率達69.9％，較10月調查上升5.5個百分點；不支持率為16.5％。針對高市早苗是否展現解決「政治與金錢」問題的意欲，64.7％受訪者表示「沒有感受到」，認為「有意欲」者僅27.6％。

對於地方各地熊害事件的政府應對，「遲緩」與「較為遲緩」合計達65.0％，「迅速」與「較為迅速」則為31.4％。在首相於國會答辯中提到「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存立危機事態」後，調查詢問民眾對在台灣有事時行使集體自衛權的看法，「贊成」與「較為贊成」合計48.8％，「反對」與「較為反對」則為44.2％。關於首相提出強化防衛力、增加防衛預算的方針，「贊成」佔60.4％，「反對」為34.7％。對於首相的物價對策，69.6％表示「有所期待」，「不期待」為26.6％。

