高市早苗「台灣有事」引中共抗議 國安局：日方不願屈從霸權
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。國安局最新報告指出，日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，中共或採取經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，日本首相高市早苗將強化安保改革，強化嚇阻能量。
立法院外交及國防委員會24日將邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。國安局今天（22日）將書面報告送達立法院。
國安局報告指出，高市首相在國會中答詢時表示，若中共動用軍艦、伴隨使用武力，以及透過武力阻止美軍解除台海封鎖，均可能構成「存亡危機事態」。屆時日本政府將綜合考量所有資訊做出判斷，依法定程序啟動「集體自衛權」，運用武力支援。
國安局進一步指出，日本原訂2027 年檢討修訂《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計畫》。然為因應安全情勢變化，尤其中共、俄國、北韓安全威脅加劇，高市主張提前於明（2026）年完成修訂戰略文件，俾加速防衛體制轉型、強化防衛裝備研產、放寬防衛裝備輸出規範，並達成防衛經費占比GDP 2％目標。
國安局表示，高市安保改革強化嚇阻能量，置重點於與美國安全協作，一方面加強第一島鏈防務部署，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合、擴大在南西諸島周邊軍事存在，另一方面以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳洲協同行動，與東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能力。
在高市提出「台灣有事說」後，立即遭中國打壓。國安局指出，中共運用「複合式」有限度手段施壓，外交方面透過外交部、國台辦、國防部發表恫嚇言論等方式，官媒操作日本間諜竊密、琉球地位未定論等敘事；經貿方面發布赴日旅遊留學警示、中止重啟日本水產品進口等；灰帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚台12浬內例行活動，以及黃海岸際小型火砲射擊等，配合爭議訊息操作。
國安局強調，中共企圖透過複合式、有限度脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。
至於日本立場，國安局指出，日本堅定立場惟盼緩和局勢，宣布不會撤回首相涉台言論，強調秉持「言所當言」，並重申「台海和穩對日本及國際社會穩定至關重要，一貫盼以和平方式解決台海事務」。而美盟強調共維台海和平穩定，七大工業國集團（G7）12日發表聯合聲明，強調台海和穩重要性，反對任何片面改變現狀企圖。
在「台灣有事說」的影響評估方面，國安局指出，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能採取堅定立場、尋求溝通原則應對，中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。
國安局表示，國際體認台海和穩重要性，中共對外脅迫行徑，凸顯「台灣有事」並非僅為日中雙邊爭議，實已牽動印太區域安全及國際秩序穩定，國際社會已更加警覺中共擴權威脅，民主友盟亦持續公開宣示「確保台海和平穩定」、「維護自由開放印太」的重要性，而台灣更需參與國際友盟網絡，強化戰略溝通及合作，共維印太及台海安全秩序。
