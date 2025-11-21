高市早苗「台灣有事」引中日緊張 陳其邁：高市挺高市

陳其邁表示，「高市挺台灣，高市挺高市」，這個是理所當然。（圖／報系資料庫）

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論，引起大陸不滿，在經濟、旅遊等多方面做出反制。高雄市長陳其邁今（21）日表示，「高市挺台灣、高市挺高市」，這個是理所當然，並強調，加強台日交流相當重要。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時指出，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），這番言論使北京高度不滿，外交風波逐步擴大。中國接續祭出旅遊反制、水產品暫停進口等措施。

今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪，媒體問及高市早苗因「台灣有事」說引發中國強烈反彈一事。陳其邁指出，「高市挺台灣，高市挺高市」，高雄跟日本台灣交流協會高雄事務所交流密切，將持續加強台日交流。

陳其邁表示，「德不孤必有鄰」，台灣一直參與國際事務，包括民間力量也相當有活力，像是慈濟在國際活動上都非常積極、有意義的參與。

陳其邁說，如果能夠以此加強台日交流，當然對台灣來說有正面意義，高市早苗對東亞安全局勢非常熟悉，如何加強彼此交流合作、持續建立互信基礎，對區域穩定與雙邊合作都具有重要性。

