高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？

日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。

前立委蔡正元。（中天新聞）

蔡正元22日在《中天辣晚報》節目指出，近年來日本百分之百有制定軍事介入台灣的兵力計畫，但可很惜，不管怎麼兵推都打不贏。高市早苗的言論等同於挑釁中國，並質疑日本在此情況下的膽識。

蔡正元指出，高市早苗講了這些話，就等於是日本沒有任何機會成為安理會的常任理事國；日本為了高市早苗一句話，就把努力多年的夢，也搞破滅了。

蔡正元解析，日本會認為自己的經濟規模有5兆美元，比英國大，英國才3兆美元、法國才2兆多美元，他們可以當常任理事國，日本為何不行。這樣說也不無道理，可是你劣跡斑斑，你還要和中國大陸比腕力，實在是不長眼睛。

蔡正元表示，日本去挑挑北韓、南韓，大概沒什麼事。但是你去挑中國大陸，俄羅斯當然會跟你嗆聲，所以大陸也不客氣的搬出《聯合國憲章》第107條，這是敵國條款，打日本是不需要安理會同意的。

蔡正元質疑，日本是哪裡來的膽識，高市早苗做這件事，如果沒有做很好的修補，這些都是夢。而且大陸不斷加大壓力；大陸也沒有退的空間，高市早苗在任期內就好好的各自安好吧。他強調，高市早苗若不妥善處理此事，將使日本面臨更大的外交困境。

