高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣

日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

外交及國防委員會明日邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

根據外交部送至立法院最新報告書指出，近年日本為因應中國、俄羅斯及北韓等周遭威權國家急速擴張所帶來的安全課題，自安倍政權以來，除對外持續積極強化美日同盟，並建構美日韓及美日澳印等區域網格狀安全聯盟，對內亦同時推動相關法制整備，包含制定「和平安全法制」及修改「安保三文件」 等，以求提升自身防衛能力及應處能力，並確保日本和平與安全，進而積極貢獻區域國際和平穩定。

報告書說明，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，對於是否構成「存立危機事態」一律以「須依個別情況綜合判斷而定，難以一概而論」之說明，並未明確回應。實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

報告書指出，回顧日中外交重大衝突，多因歷史及領土問題所致，前者如2005年歷史教科書爭議，後者如2010、2012年釣魚台爭議。台灣議題與前述歷史、領土相同，均屬中國自稱的核心利益，中共一連串舉動擴大衝突，致本次日中關係陷入僵局，加以目前第二軌議員外交管道萎縮，壓縮戰略迴旋空間，短期內僵局恐將持續。

報告書透露，當前日本輿論普遍友台，重視台海和平穩定及促進台日友好交流已為日本政界普遍共識。高市政權內閣閣員多為長期與我互動密切的政要，今後我方允宜善用 「高市內閣」友台力量推升台日關係，同時持續多方佈局，強化經營國會各黨派人脈，確保日本友我力量得以持續穩定推動台日關係發展。

報告書強調，日中緊張關係已引起國際社會關注，美國國務院首席副發言人皮戈特(Tommy Pigott)頃就本案聲援表示，美國堅決反對任何以武力或脅迫手段片面改變台海現狀的企圖。台美日共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，面臨共同的傳統與非傳統安全挑戰。今後我國期盼以更具戰略性的觀點加強鏈結我與理念相近夥伴間關係，並以「總合外交」為羅盤，「三鏈戰略」為指針， 推展多邊全面夥伴關係。

