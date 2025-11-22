高市早苗「台灣有事」是為自保 楊永明：要美國核子保護傘駐日

日本首相高市早苗11月7日提出「台灣有事，就是日本有事」有可能構成存立危機事態的說法，導致中日關係惡化。前國安會副秘書長楊永明研判，高市早苗這番話是為了自保，想把「非核三原則」改掉第三項「不引進」，爭取美國的核子保護傘落地日本，也就是彈道飛彈核潛艦停靠日本。

前國安會副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明。（圖／中天新聞）

日本首相高市早苗11月7日在眾議院預算委員會上，針對立憲民主黨的前外相岡田克質詢「台灣有事」的議題，被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」？她回答「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」她還說「政府將根據實際發生事態的具體個別情況綜合判斷所有資訊。若發生武力攻擊，很可能構成存立危機事態。」

廣告 廣告

大陸駐大阪總領事薛劍8日在X平台（前Twitter）發帖稱「只能毫不猶豫地斬掉那擅自闖入的骯髒頭顱」，被日本輿論認為直指高市，在日本引發軒然大波。事後薛劍撤回文章，但高市堅不道歉，中日鬧僵，關係徹底惡化，大陸連日來在黃海實施實彈軍演、對日經濟管制、留學勸阻、觀光喊卡等多重手段。

前國安會副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明日前在中天《全球大爆掛》表示，台海若發生戰爭，日本會出兵介入台海？根本不可能，絕對是假議題。但高市早苗為何這麼講？她想要廢掉「非核三原則」，「不擁有、不生產、不引進」中的前兩項不可能改變，因為一做會被全世界制裁，變成另一個北韓。

楊永明解析，南韓總統李在明見美國總統川普時，跟川普要核潛艦，川普就答應了。李在明是突發奇想？不可能，南韓一定討論很久。南韓沒有「非核三原則」，就直接向美國要核潛艦。

楊永明研判，日本有「非核三原則」，不能直接向美國要核武，因此想把「非核三原則」改掉第三項「不引進」，在高市早苗任內可能會這麼做。因此，高市早苗這番話是為了自保，為了要美國的核子保護傘落地日本，爭取美國彈道飛彈核潛艦停靠日本。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

延伸閱讀

中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」

結束中亞3國行...王毅再嗆高市「越紅線」 有權再清算日歷史罪責

陸動員邦交國對台灣議題表態 緬甸譴責高市違反一中、鼓動台獨