高市早苗「台灣有事」 民團譴責操弄台海局勢

總統賴清德在社群平台曬出午餐照，是壽司還有味噌湯，表達挺日本的態度。（圖／翻攝自賴清德臉書）

日本首相高市早苗日前稱台海問題可能危及日本自身存亡，並表示將武力介入台海。釣魚台教育協會今日表達譴責，批評日方操弄台灣周邊局勢；同時，對於賴清德總總罔顧日本侵華史實及台灣人民的生命安全，附和高市早苗主張，釣魚台教育協會強烈抗議。

釣魚台教育協會指出，民進黨執政以來，兩岸緊張對立情勢不斷升高，導致台海瀕臨戰爭邊緣，台海已成為備受國際關注，最可能引爆的火藥庫。高市早苗這番言論，不僅在鼓勵賴清德繼續升高兩岸衝突，甚至應允一旦兩岸爆發戰爭，日本也會派兵介入，嚴厲譴責高市這種煽動民進黨、加劇兩岸對立衝突的發言。

廣告 廣告

該協會表示，高市早苗言論，盤托出日本自安倍晉三政府以來，企圖以武力介入台海局勢的戰略安排，不僅暴露日本軍國主義餘孽，將重新召喚軍國主義的幽靈、復活軍國主義的意圖，極可能再次成為世界大戰的亞洲策源地。

該協會提及，過去半個世紀，日本對釣魚台的非法染指，釣魚台教育運動 並不僅僅是保衛釣魚台這塊領土，更重要的是反對美、日帝國主義。台灣民眾可以從釣魚台這面照妖鏡，透視美日帝國主義的本質。

釣魚台教育協會強調，堅決反對高市早苗欲以武力介入台灣周邊，反對日本軍國主義復辟，反對民進黨政府棄守台灣人民的自立自主。團結一切渴望和平與公義的人民，堅決阻止美、日帝國主義再次介入與操弄台海局勢，這不只是台海的期待，更是東亞人民共同追求的安定和平願景。

【看原文連結】