高市早苗「台灣有事」燒不停！陸外交部發言人X發文 英日語砲轟

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論不斷延燒，陸官方持續砲轟，大陸外交部發言人毛寧、林劍分別在社群媒體平台引用中日建交公報、「波茨坦公告」等文件，以英日雙語發文反擊。

大陸外交部發言人外寧。（圖/翻攝《央視》）

毛寧16日在社交平台X援引1972年「中日聯合聲明」，用英語、日語雙語發文，表示日方「無論誰當政，日本都必須信守承諾」。她發文表示，「1972年的『中日聯合聲明』裡白紙黑字寫著，『日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府』，以及『日本國政府充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場。』無論誰當政，日本都必須信守承諾。」

廣告 廣告

此外，另一名大陸外交部發言人林劍同樣在X平台，發布英文版「波茨坦公告」內容，指其中第8條為，「開羅宣言之條件必將實施而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其可以領有之小島在內。」

林劍並用日語發文，語氣強硬稱，「如果挑釁中國人民的底線，中方必將迎頭痛擊。在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前，必將碰得頭破血流。」

延伸閱讀

MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get

MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽

MLB/大谷翔平又全票拿MVP 王貞治直呼：實現屬於日本人的夢