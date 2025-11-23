高市早苗「台灣有事」發言後 最新民調曝：支持率仍奪65％

國際中心／倪譽瑋報導

在目前的高市早苗內閣下，中國與日本緊張關係尚未緩解，中方持續對日祭出限制。（圖／翻攝自高市早苗X帳號）

先前日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國不滿，雙方緊張關係升溫；21日高市內閣通過高達上兆的經濟刺激方案。如今23日最新全國性民意調查出爐，高市早苗內閣的支持率仍高達65％，支持的族群以年輕人為多；值得注意的是，本次的不支持率稍有異動，上升1％來到23％。

高市早苗內閣支持率？

據日媒《每日新聞》報導，10月25、26日曾有針對高市早苗內閣支持率的民調，支持率為65％；11月22、23日再進行民調，採用NTT Docomo的「d Survey」智慧型手機調查系統，從日本全國約7700萬名18歲以上民眾中隨機抽樣，取得1985份有效回答。支持率65％和10月25、26日的民調相同，但不支持率有提升1個百分點，為23％。

民調中也顯示，高市內閣在18至29歲人群中，有74％的人表示「支持」、30多歲的人，支持度則是76％、60歲多的人，支持度62％、70歲以上，支持度56％。《每日新聞》報導指出，儘管中國、日本關係持續不穩定，但「高市內閣的支持率仍然很高，尤其是在年輕人中。」

近期日本政府的新政策？

除了台灣有事言論外，近期高市內閣較大的動作還有，針對物價上漲等民生議題，21日通過了規模高達21.3兆日圓（約新台幣4.24兆）的經濟刺激方案，主要措施集中在物價補貼、減稅，例如住家電費、瓦斯補助等。

