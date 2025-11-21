高市早苗「台灣有事」發言連鎖效應 中國遊客轉向韓國、俄羅斯

中國急劇減少的赴日旅遊需求轉向「韓國」。（圖片來源／Unsplash）

在日本新任首相高市早苗暗示「介入台灣」發言之後，中國政府呼籲中國民眾近期避免赴日，引發中國境內接連取消日本旅遊的情況，「韓國」則迅速崛起成為替代旅遊目的地。

據中國媒體《澎湃新聞》報導，最近中國多家旅行社取消日本團體旅遊預訂，也有部分旅行社開始向取消日本旅遊的顧客，提供全額退款的方針。

吸睛的是，急劇減少的赴日旅遊需求轉向「韓國」。依照中國旅遊平台「去哪兒網」公布資料，2025年11月15日~16日期間，中國最受歡迎的海外旅遊目的地為韓國。這是韓國首次超越一直穩居第一的日本。

韓國首都「首爾」的搜尋量也穩坐第一名

不僅如此，同樣在2025年11月15日~16日期間，中國飛往韓國的機票結算數量也位居第一，且韓國首都「首爾」的搜尋量也穩坐第一名，緊追在後國家則是泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南、印尼。

在此背景下，韓媒每日經濟報導指出，韓國股市出現觀光概念股全面走揚。樂天觀光開發大漲14.97%，刷新52週新高；韓國退稅服務公司Global Tax Free上漲14.79%；觀光娛樂企業Paradise也上漲13.65%。此外，GS P&L上漲12.84%，Seobu T&D上漲11.23%，可見有多家在首爾擁有飯店的企業股價正同步走強。

根據南韓觀光公社統計，2025年第3季訪韓的外國觀光客共有526萬名，刷新曆年第3季紀錄，其中依國家別的入境人數依序為中國(171萬名)、日本(105萬名)、台灣(55萬名)、美國(37萬名)。

韓媒期待，由於南韓觀光企業擁有租賃收入、客房、餐飲與宴會等穩定的營運基礎，預計自2025年第4季起加速業績成長。

另外可以關注的是，「俄羅斯」也可能成為另一個受惠國家。

2025年11月18日，中國國務院總理李強與俄羅斯總統普丁會面後，普丁宣布將在近期將允許中國公民「免簽旅行」，引發中國旅遊網站上大量關注，相關航班搜尋量暴增逾3倍。

若中國長期「日本旅遊警示」，恐大大衝擊日本觀光

中國媒體《環球時報》報導也指出，中青旅（CYTS Tours）數據顯示，俄羅斯旅遊諮詢量較前一週激增15~20%。

事實上，高市早苗公開表態「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」後，中國作出強烈反應，中國外交部發佈《提醒中國公民近期避免前往日本》公告，提醒中國國民「避免前往日本」。

而在目前日本外國遊客中，中國人比重最高。據日本觀光廳統計，2025年1月~2025年9月期間，訪問日本的中國遊客佔比約25%，消費金額達1兆6,443億日圓。

(原始連結)





